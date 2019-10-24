موتورولا تعلن عن هاتفي Moto G8 Plus و Moto E6 Play

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن هاتفين جديدين، هما: (موتو جي8 بلس) Moto G8 Plus، و(موتو إي6 بلاي) Moto E6 Play، كما أعلنت أن هاتفها الذكي (موتو ون ماكرو) Moto One Macro سوف يتوفر في الأسواق العالمية اعتبارًا من 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر 255 دولارًا أمريكيًا.

(موتو جي8 بلس) Moto G8 Plus

يأتي هاتف (موتو جي8 بلس) ليكون الأحدث في سلسلة جي، وهو ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة. ويقدم شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2280×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 9.1 ميليمترات ويزن 188 جرامًا – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويحتوي (موتو جي8 بلس) على معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 665 بتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

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وعلى ظهره، يمتاز الهاتف بوجود ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.7 وتقنية التركيز التلقائي بالليزر Laser AF بفضل الحساس الرابع إلى جانب الكاميرات، وبدقة 16 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 5 ميجابكسل للكاميرا الثالثة لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تقع داخل نتوء الشاشة، وتأتي بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

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ويعمل الهاتف – الذي يأتي مع حساس بصمة على ظهره – بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل. وسوف يتوفر (موتو جي8 بلس) باللونين الأزرق، والوردي اعتبارًا من 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر يعادل 300 دولار أمريكي.

(موتو إي6 بلاي) Moto E6 Play

يأتي هاتف (موتو إي6 بلاي) ليُضاف إلى سلسلة إي التي تمتاز بسعرها المنخفض، لذا فإن المواصفات أيضًا منخفضة نسبيًا، فهو يقدم شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل مع نسبة أبعاد 18:9.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.3 ميليمترات ويزن 140 جرامًا – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويحتوي (موتو إي6 بلاي) على معالج رباعي النوى من نوع Mediatek MT6739 بتردد 1.5 جيجاهرتز، كما يحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

وعلى ظهره، توجد كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويعمل الهاتف – الذي يأتي مع حساس بصمة على ظهره – بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وسوف يتوفر (موتو إي6 بلاي) باللونين الأزرق، والأسود اعتبارًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا.