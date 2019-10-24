شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف 5 جزر جديدة بعد ذوبان الأنهار الجليدية فى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ذوبان الأنهار الجليدية في القطب الشمالي الروسي عن خمس جزر جديدة مخبأة تحت الجليد، حيث تم رصد الجزر لأول مرة في عام 2016 ولكن لم يتم تأكيدها ووضعها على الخريطة حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت بعثة استكشافية بتخطيط الجزر التي لم يتم تسميتها، وكانت مخبأة في السابق تحت الأنهار الجليدية.

وقال نائب الأدميرال ألكساندر مويسيف، الذي قاد الحملة: "أدى الذوبان والانهيار وتغير درجات الحرارة إلى اكتشاف هذه الجزر، ويتراوح حجم الجزر بين 9.690 و586.630 قدم مربع.

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وتقع الجزر المكتشفة حديثًا بالقرب من نهر فيلكي الجليدي قبالة ساحل نوفايا زيملايا في المحيط المتجمد الشمالي الغربي من البر الرئيسي الروسي.

أفاد تقرير للأمم المتحدة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في الشهر الماضي أن خسارة الأنهار الجليدية في القطب الشمالي في الفترة من 2015 إلى 2019 كانت أكثر من أي فترة أخرى مدتها خمس سنوات.

وفتحت روسيا سلسلة من القواعد العسكرية والعلمية في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد الاهتمام بالمنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفتح طرق الشحن وتجعل الموارد المعدنية التي يتعذر الوصول إليها حتى الآن من السهل استغلالها.