تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مع تخزين UFS 3.0 لهواتف الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن حزمة شرائح التخزين المتعددة uMCP والتي تجمع بين ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت وتحزين UFS 3.0 السريع، وتستند هذه الحزمة إلى أحدث شرائح الذاكرة العشوائية ذات سعة 24 جيجابايت والتي يتم تصنيعها على أساس 1y نانومتر.

ففي شهر مارس من هذا العام، أنتجت شركة سامسونج أول وحدات ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، ولكنها استخدمت 6 شرائح أصغر بسعة 16 جيجابت. والآن، تحتوي هذه الحزمة الجديدة على أربع شرائح بسعة 24 جيجابت.

وتستهدف شركة سامسونج سوق أجهزة الفئة المتوسطة وتقدم حزمة بديلة مع ذاكرة عشوائية سعتها 10 جيجابايت (والتي تجمع بين شريحتين 24 جيجابايت وشريحتين 16 جيجابت). ويمكن أن تصل هذه الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X إلى سرعات قصوى تبلغ 4266 ميجابت في الثانية.

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لم تقم الشركة بتحديد سعة تخزين UFS 3.0، وعلى ما يبدو، فإنه سيتم تكونيها وفقًا لتفضيلات المستخدمين. كما تخطط سامسونج لتوفير حزمتين uMCP الجديدتين على نطاق واسع، لذا فمن المتوقع أن نري العديد من هواتف الفئة المتوسطة التي تتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 10 جيجابايت و 12 جيجابايت في المستقبل القريب.

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