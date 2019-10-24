تحديث Android 10 التجريبي متوفر الآن لسلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بجلب واجهة EMUI 10 إلى هواتفها الذكية الرائدة الحالية، والآن حان الوقت بالنسبة لسلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series. أربعة هواتف من هذه السلسلة مؤهلة أخيرًا للحصول على النسخة التجريبية العامة من Android 10. بمجرد أن تقوم الشركة بتصحيح جميع الأخطاء وحل جميع المشاكل، يجب أن تبدأ بإصدار التحديث الرسمي والمستقر.

الهواتف المؤهلة الآن للحصول على تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 هي Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro و Huawei Mate 20 RS Porsche Design و Huawei Mate 20X.

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وفي الوقت نفسه، حصلت أربعة هواتف من العلامة التجارية الفرعية Honor على التحديث نفسه، ولكن تم تغيير إسمه إلى MagicUI 3.0، وهذه الهواتف الأربعة هي Honor 20 و Honor 20 Pro و Honor V20 و Honor Magic 2.

كالمعتاد، قامت شركة Huawei بإطلاق التحديث التجريبي أولاً في وطنها الأم، الصين، ولكن عادة ما تقوم بإصداره للمستخدمين على الصعيد العالمي بعد أيام قليلة. الهواتف التالية التي ستحصل على تحديث EMUI 10 تشمل Huawei Enjoy 9S و Honor 10 Lite و Honor 20i مع العلم بأن هذين الأخيرين حصلا على تحديث EMUI 9.1 مع ميزة GPU Turbo 3.0 قبل ثلاثة أشهر فقط وهما بالفعل على وشك تلقي تحديث آخر.