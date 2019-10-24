هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10 تتلقى تحديثًا لإصلاح خلل بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر خلل أمني خطير في هواتف Galaxy S10 في الأسبوع الماضي عندما إكتشفت مستخدمة بريطانية أن هاتفها يمكن أن يُفتح بواسطة بصمات أصابع غير مُسجلة. في وقت لاحق، تم إكتشاف أن +Galaxy S10 و Galaxy Note 10 Series كانت تعاني من نفس الخلل أيضًا.

قالت شركة سامسونج أن السبب في ذلك هو واقيات الشاشة السيليكونية المصنوعة من قبل شركات الطرف الثالث، ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك. وعدت الشركة بإصلاح هذه المشكلة قريبًا وهي تعمل الآن على إصدار تحديثات جديدة لكل من Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series لإصلاح هذا الخلل.

سيصل التحديث فقط إلى تلك الوحدات التي تم تسجيل بصمات الأصابع فيها. وبمجرد تثبيت التحديث، ستنصحك شركة سامسونج بحذف بصمات الأصابع المُسجلة مسبقًا وإعادة تسجيلها دون تثبيت واقي الشاشة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج تقوم حاليًا بإصدار التحديث في كوريا الجنوبية، ولكن الشركة قالت أنها ستقوم بجلب هذا التحديث كذلك إلى البلدان الأخرى خلال 24 ساعة.