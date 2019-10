PlayStation 5 قادم في 2020.. إليك كل ما تريد معرفته عنه

أعلنت شركة (سوني) Sony في وقت سابق من هذا الشهر عن موعد إطلاق الجيل الجديد من منصة الألعاب بلايستيشن، والذي أطلقت عليه اسم (PlayStation 5)، وذلك خلال فترة الأعياد في نهاية العام القادم 2020.

مرت فترة طويلة منذ أطلقت سوني الجيل الرابع من بلايستيشن PS4 في عام 2013، ويبدو أن الوقت قد حان لإطلاق جيل جديد، وبالفعل بدأت سوني في الإعلان عن بعض التفاصيل حوله.

إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن PlayStation 5 المُنتظر:

1- تاريخ الإصدار:

أكد (جيم ريان) Jim Ryan الرئيس التنفيذي لسوني في منشور على مدونة بلايستيشن في بداية هذا الشهر: “إن تاريخ إصدار الجيل الجديد من بلايستيشن سيكون في الوقت المناسب لعطلات العام القادم 2020، أي قبل عيد الميلاد مباشرة”.

بخلاف شركة مايكروسوفت التي تستخدم اسمًا فريدًا لكل إصدار من جهاز Xbox التابع لها، تخطط سوني للالتزام بالنهج المباشر المرقّم، حيث سيحمل الجيل التالي من بلايستيشن اسم PlayStation 5.

صدر PlayStation 4 في 15 نوفمبر 2013، وصدر PS4 Pro في 10 نوفمبر 2016، كما أصبح PlayStation 3 متاحًا لأول مرة في 17 نوفمبر 2006، وبالنظر إلى تواريخ الإصدارات السابقة يمكننا تخمين أن PlayStation 5 سيكون متاحًا في وقت ما من شهر نوفمبر 2020.

2- السعر:

أكد (مارك سيرني) Mark Cerny المهندس المشرف على تطوير بلايستيشن في شركة سوني في مقابلة حصرية مع موقع WIRED: “كانت سوني تعمل على تطوير الإصدار الجديد PlayStation 5 لمدة تصل إلى أربع سنوات، لذلك فهو ليس مجرد ترقية للإصدار السابق PS4 إطلاقًا، فالتجربة التي ستقدمها سوني هذه المرة ستكون مختلفة كليًا”.

كما قال Cerny: “إنه يعتقد أن إطلاق الجهاز سيتضمن برنامج SRP الذي سيكون جذابًا للاعبين في ضوء مجموعة الميزات المتقدمة، وبالنظر للمواصفات والميزات الجديدة التي ستكون في PS5، فقد نشهد تكلفة أعلى من الجيل الحالي، ولكنها ربما لا تكون خارج النطاق الطبيعي بشكل كبير”.

3- مواصفات PlayStation 5:

أكد Cerny خلال المقابلة أن وحدة المعالجة المركزية تعتمد على الجيل الثالث من معالجات AMD Ryzen الجديدة؛ والتي تضم 8 أنوية، ومُصنعة وفق لمعيار 7 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات (GPU) جديد من سلسلة AMD Radeon Navi.

التغير الأكبر في الإصدار الجديد سيكون في وحدة التخزين، والسرعة الفائقة، حيث ستغير سوني أقراص التخزين الصلبة HDD إلى وحدات SSD والتي ستعمل بدورها على تحسين سرعة التحميل، وأسلوب اللعب وغير ذلك.

سيدعم PlayStation 5 دقة 8K، ومعدلات تحديث 120 هرتزًا للشاشة ، والصوت الثلاثي الأبعاد، كشف Cerny أيضًا عن المزيد من إمكانات تتبع الأشعة، وهذه مواصفات مشابهة تمامًا لما نعرفه عن جهاز مايكروسوفت Xbox Scarlett، الذي يحتوي أيضًا على معالج AMD Ryzen وشرائح Navi ويدعم دقة 8K ومعدلات تحديث 120 هرتزًا.

ما هي تقنية تتبع الأشعة؟

تتبع الأشعة Ray Tracing هي تقنية متقدمة تعتمد عليها فرق المؤثرات البصرية في هوليوود لمحاكاة الطريقة التي ينعكس بها الضوء على الأشياء، مما ينتج عنها رسومات تبدو واقعية بشكل مثير للإعجاب،

وتتوافر ميزة تتبع الأشعة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، التي تستخدم بطاقات رسومات RTX من Nvidia.

4- ما الجديد في وحدات التحكم القادمة مع PlayStation 5؟

تؤثر وحدات التحكم في جهاز بلايستيشن على كيفية تفاعلك مع كل شيء في اللعبة، وقد ذكرت شركة سوني أنها تريد “تعميق الشعور بالانغماس عند لعب الألعاب”، وتعكس وحدات التحكم الجديدة هذا.

على الرغم من أن وحدات التحكم ليس لها اسم رسمي حتى الآن، إلا أننا نعرف أن وحدة التحكم ستستخدم اتصال USB-C، كما ذكرت الشركة تغييرين رئيسيين فيها حتى الآن.

التغيير الأول هو التحول من ميزة “Rumble” أو الاهتزاز الكلاسيكية إلى ردود الفعل اللمسية Haptic Feedback، والتي ستتيح للمستخدم الإحساس بتشكيلة أوسع من ردود الفعل.

التغير الجديد الثاني هو (المشغلات التكيفية) Adaptive Triggers التي دُمجت في الأزرار (L2 / R2)، وتتيح لمطوري الألعاب ضبطها لمنحك تجربة أفضل وأكثر واقعية، وستعمل أيضًا مع الميزة السابقة Haptic Feedback لتعطي اللاعب أفضل تجربة تحكّم ممكنة.

5- ألعاب PlayStation 5:

منذ تأكيد التوافق مع الإصدارات السابقة، نعلم أن ألعاب PS4 وPSVR ستعمل على وحدة التحكم. بخلاف ذلك؛ لا يوجد أي تصريحات رسمية حول الألعاب.

ولكن جيم ريان صرح في منشور الإعلان عن موعد إطلاق PlayStation 5؛ أن هناك الكثير من التجارب الجديدة القادمة إلى (بلاي ستيشن 4)، بما في ذلك ألعاب: Death Stranding، وThe Last of Us Part 2، وGhost of Tsushima.

ومن المحتمل أن بعض الألعاب الجديدة مثل: Cyberpunk 2077 ستبدو بشكل أفضل على PS5، حيث صرحت شركة CD Projekt Red المطورة للعبة ؛ أنها تُطور اللعبة مع وضع لوحات تحكم الجيل التالي في الاعتبار.

6- الألعاب السحابية:

لا توجد معلومات في هذه المرحلة حول عمل PlayStation 5 عبر الإنترنت، أو ما إذا كان هناك خيارات للبث لمنافسة Google Stadia.

توفر PS4 حاليًا خدمة البث المباشر PlayStation Now. وفي الوقت نفسه، نفت مايكروسوفت من قبل أنها تقوم بإنشاء منصة للبث فقط، ولكن اعتبارًا من مايو من هذا العام فهناك شراكة قائمة بين سوني ومايكروسوفت للعمل معاً على الألعاب السحابية لتحدى جوجل الخصم القادم لسوق الألعاب بقوة من خلال خدمة الألعاب Stadia والتي ستكون متاحة للمستخدمين ابتداءً من يوم 19 نوفمبر القادم.