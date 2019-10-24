شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BBC تطلق نسخة من موقعها الإخبارى على الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل الرقابة الحكومية على الإنترنت مشكلة فى العديد من البلدان، حيث يحظر المسؤولون بعض المواقع عند استضافتها محتوى ضد سياساتها أو يتضمن قصصًا إخبارية غير دقيقة، تقاوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC هذه القيود من خلال إتاحة نسخة من موقعها الإخبارى على شبكة الإنترنت المظلم، حيث يمكن مشاهدتها باستخدام متصفح Tor.
عند الوصول إلى الإنترنت باستخدام Tor، يتم إخفاء موقع الشخص وهويته باستخدام طبقات التشفير، كما يمكن للمتصفح الوصول إلى مواقع الويب العادية بشكل مجهول أكثر من المتصفحات الأخرى، أو الوصول إلى المواقع المخفية.
ورغم أن عادةً ما ترتبط المواقع بالشبكة المظلمة بأنشطة غير قانونية، لكن Tor يستخدمه أيضًا النشطاء والصحفيون والأشخاص العاديون الذين يريدون تجاوز الرقابة الحكومية.
وأوضحت بى بى سى إن محتواها المتاح على موقع تور يشمل خدمات اللغات الأجنبية، ولكنها لا تشمل الوصول إلى خدمة بث بى بى سى iPlayer.
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