الأمطار تغرق «أكتوبر وزايد»

الموجز تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأمطار التي تتساقط في منطقتى الشيخ زايد وأكتوبر، وسط مخاوف من وصول المطر إلى حد السيول. ووضع جهاز مدينة الشيخ زايد عددا من الإرشادات، ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيء من خلال الآتي: عدم ركن السيارات أعلى "بالوعات صرف الأمطار" بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدنية وذلك لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها أثناء الأمطار إن لزم الأمر. Advertisements التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل (الطلمبات الغاطسة) ببدرومات العمارات والفيلات خاصتهم. ينصح بركن السيارات (خارج البدرومات) حال استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة. ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الموجه الباردة حتى الغد الجمعة.

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