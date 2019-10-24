شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مجرة "غير مرئية" مفقودة من بدايات الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء الفلك في الولايات المتحدة وأستراليا عن اكتشاف مجرة Yeti الكونية مخفية في زاوية بعيدة من الكون، ويعتقد أن ضوء هذه المجرة استغرق 12.5 مليار سنة للوصول إلينا، حسب روسيا اليوم.

ورصدت كريستينا ويليامز الباحثة في المعهد الوطني للعلوم في مرصد "ستيوارد" (Steward) مجرة ​​"الحلقة المفقودة" في بيانات مجمعة من مجموعة Atacama Large Millimeter في تشيلي .

ويظهر التصور الذي أنتجه فريق البحث، التوهج الدافئ لجزيئات الغبار التي تسخنها النجوم، والتي تتشكل بعمق داخل مجرة ​​فتية.

Advertisements

وقالت ويليامز: "كان الأمر غامضا للغاية لأن الضوء بدا وكأنه لا يرتبط بأي مجرة ​​معروفة على الإطلاق، وعندما رأيت هذه المجرة كانت غير مرئية في أي طول موجي آخر، كنت متحمسة للغاية، لأنها تشير إلى أنها ربما كانت بعيدة جدا ومخفية بسحب من الغبار".