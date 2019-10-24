شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أرباح تويتر 95% وزيادة عدد المستخدمين 6 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر فى بيان إن صافى الدخل انخفض إلى 36.5 مليون دولار أو 5 سنتات للسهم فى الأشهر الثلاثة، بعد أن بلغت 789 مليون دولار أو 1.02 دولار فى العام السابق، مع زيادة فى النفقات بنسبة 57 فى المئة، مدفوعة بنمو القوى العاملة والبحث والتطوير ونقص الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم التى أدت إلى ارتفاع مبيعات الإعلانات فى العام السابق.

وعلى الجانب الآخر زاد عدد مستخدمى موقع التغريدات نحو 6 ملايين مستخدم، مما يجعل عدد المستخدمين النشطين يصل إلى 145 مليون، بعد أن كان 139 مليون، منهم خمسة ملايين مستخدم مقيمون خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة فى رسالة موجهة إلى المستثمرين: "نعتقد أن مقترحاتنا الأساسية المتمثلة فى إطلاق شيء جديد والتواصل مع ما يحدث ما زالت تسير بقوة مع المعلنين، إلا أن تباطؤ العمل خلال فصل الصيف كان بسبب القائمة الأخف نسبيا من الأحداث الكبيرة فى يوليو وأغسطس مقارنة بعام 2018."