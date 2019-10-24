افضل اضافات Magisk لأجهزة اندرويد بصلاحيات root

غالباً عند قرائتك لهذا الموضوع فأنت تعرف ما هو Magisk. اذا كنت لا تعرفه فهذا تطبيق مسئول عن اعطاء صلاحيات Root يستعمله اغلبية -او كل- مستعملي صلاحيات Root حتى الآن في عام 2019 لما يمكن له ان يضيف للهاتف. خاصة فكرة الإضافات او الـModules التي يمكنها تثبيت عدة تعديلات او تغييرات في النظام بدون الحاجة الى القيام بالتعديل بشكل دائم. فيمكنك الهرب من حدوث اي مشاكل بسهولة.

كيفية تثبيت اضافات Magisk

1- افتح تطبيق Magisk Manager

2- قم بفتح القائمة الجانبية

3- اختر Modules لتثبيت الإضافات الموجودة على الذاكرة الداخلية

4- اضغط على علامة الـ(+)

5- سيفتح لك مدير الملفات فاختر الـModule التي تريد تثبيتها

6- انتظر حتى انتهاء التثبيت ثم اضغط Reboot

Advertisements

7- يمكنك تحميل الإضافات عن طريق قائمة Downloads و من ثم ضغط زر التنزيل ليتم تثبيت الإضافة و تحميلها تلقائياً

XMLPAK

هذه الإضافة تقوم بالتعديل في ملفات النظام بحيث تقوم بتغيير قراءة متجر Google Play Store لنوع الهاتف. اي انك يمكنك تثبيت اي تطبيقات خاصة بشركات اخرى على هاتفك بشكل رسمي من المتجر. كأنك تمتلك هاتف هذه الشركة. المشكلة هنا ان اغلب التطبيقات يمكن ان تحتاج الى ملفات اخرى ليتم تعدليها حتى تستطيع تشغيل التطبيق. كل ما عليك فعله هو تثبيت الإضافة بشكل طبيعي و من ثم اعادة تشغيل الجهاز و مسح بيانات تطبيق Play Store

التحميل

zRAM/SWAP Manager

في اجهزة الكمبيوتر هناك ما يسمى بالـVirtual Memory و هي ساعة تخزين يستغلها الجهاز كذاكرة وصول عشوائي عندما يحتاج الى ذلك. بالطبع فإن مساحات التخزين سرعتها اقل بكثير. في نظام اندرويد فمصطلح zRAM هو نفس مصطلح Virtual Memory تقريباً و هذه الإضافة تقوم بنفس العملية. تقوم بإستغلال جزء خفيف من مساحة التخزين الخاصة بهاتفك كذاكرة وصول عشوائي لهاتفك ان احتاج. و تفعيلها بسيط للغاية

التحميل

GPU Turbo Boost

GPU Turbo هي ميزة موجودة في اجهزة Huawei و Honor. تم تقديمها اول مرة في جهاز Honor Play. هذه ميزة تضمن لك زيادة اداء معالج الرسوميات الموجود في الجهاز مع تقليل استهلاك البطارية بنسبة 30% تقريباً. هذه الإضافة تساعدك على تشغيل نفس هذه الميزة على هاتفك اياً كان نوعه. مما سيساعدك على تقوية اداء الألعاب مع الحفاظ على عمر بطارية جيد. لذلك فهذه الإضافة جيدة جداً. يمكنك الا تشعر بفارق كبير اذا كنت تستعمل جهازاً عالياً حيث انه بشكل افتراضي يقدم لك تجربة قوية مع الألعاب بسهولة

التحميل

Quickstep

هذه الإضافة خاصة بنسخ نظام Android 9.0 او اعلى. في هذه النسخ فطريقة التنقل في الهاتف الـNavigation Gestures لا تعمل بكفائة الا مع الـLauncher الأساسي للجهاز. لنأخد على سبيل المثال في android 9.0 عند سحب زر الشاشة الرئيسية للأعلى مرة واحدة فإنه يعرض لك التطبيقات المفتوحة حديثاً و جزء من الـApp drawer الخاص بك. اي انك اذا استمريت بسحب الزر للاعلى سيظهر لك الـApp drawer بالكامل. لكن هذه خاصة بالـLauncher الأساسي فقط. اضافة Quickstep على Magisk ستمكنك من تفعيل دعم هذه الخاصية على تطبيقات الـLauncher الخارجية التي تدعم هذه الميزة

الـLaunchers الداعمة للميزة

التحميل