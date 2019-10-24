تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتف Mate Xs في 2020 بمعالج Kirin 990 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي اليوم على خططها لإطلاق هاتف Mate Xs القابل للطي في شهر مارس من عام 2020 المقبل، على أن ينطلق الهاتف بمعالج الشركة الجديد Kirin 990 5G.

عقدت شركة هواوي اليوم مؤتمر لإطلاق هواتف Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G في السوق الصيني، كما أكدت الشركة على موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Mate X إلى الأسواق في 15 من نوفمبر، أيضاً أكدت الشركة على أن الإصدار الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس ينطلق بعنوان Mate Xs العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Mate Xs يأتي بتصميم لا تختلف عن الإصدار الرئيسي Mate X، أيضاً من المتوقع أن يدعم معالج Kirin 990 5G آداء أفضل في هاتف Mate Xs.

ويتميز معالج Kirin 990 5G بمعمارية EUV بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع رقاقة مودم 5G مدمجة، على عكس رقاقة Kirin 980 التي قدمت في هاتف Mate X، كما تتميز الرقاقة الجديدة بوحدة معالجة عصبية NPU أكثر كفاءة، مع أنوية Cortex A76 وأيضاً أنوية A55 التي تتميز بكفاءة وآداء أعلى.

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ومن المقرر أن تكشف هواوي لاحقاً عن المواصفات والتكونيات الأخرى في هاتف Mate Xs قبل إطلاق الهاتف رسمياً في شهر مارس من العام المقبل.

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