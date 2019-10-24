تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor 9X في الأسواق العالمية بمعالج Kirin 710F

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن إطلاق هاتف Honor 9X للأسواق العالمية، والذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومعالج Kirin 710F.

ينطلق إصدار Honor 9X الذي عرف في الصين بهاتف Honor 9X Pro إلى الأسواق العالمية مع تغيير في رقاقة المعالج، حيث يأتي هاتف Honor 9X بمعالج Kirin 710F.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Honor 9X بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يتوفر نموذج أخر من الهاتف في مناطق أخرى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يدعم كلا النموذجين بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وتتميز الكاميرة الخلفية في هاتف Honor 9X بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير وصور bokeh.

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وتتوافق المواصفات الأخرى في هاتف Honor 9X مع الإصدار الخاص بالسوق الصيني، حيث يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.59 إنش، كما تأتي الكاميرة الأمامية المنبثقة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وتتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل وتشغل 91% من إطار الهاتف.

كما يتميز هاتف Honor 9X بتصميم holographic X بألوان متدرجة في الجهة الخلفية، على أن يتوفر الهاتف باللون الأسود، والأزرق، ويضم مستشعر للبصمة أيضاً في الجهة الخلفية.

أيضاً يضم هاتف Honor 9X مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن، كما تأتي البطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W.

هاتف Honor 9X ينطلق بواجهة EMUI 9.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie، كما يدعم هذا الإصدار خدمات Google Play كاملة، ويضم تقنية Turbo 3.0 في كرت الشاشة لدعم تجربة أعلى كفاءة وبآداء أفضل في الألعاب.

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