سامسونج تُعلن عن المعالج Exynos 990، وسيدعم شاشات 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهت شركة سامسونج من مهمة الإعلان عن هواتفها الذكية الرائدة لهذا العام، وهذا يعني أن الوقت قد حان الآن للترحيب بالمعالجات التي ستكون القلب النابض لهواتفها القادمة في العام المقبل. أعلنت الشركة الكورية للتو عن المعالج Exynos 990. هذا المعالج الجديد يأتي مع معالج رسوميات جديد، ودعمًا للشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 120Hz، فضلا عن أداء أفضل.

تم تصنيع هذا المعالج بإستخدام عملية 7nm EUV، وسيكون أسرع بنسبة 20% وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة مقارنة مع Exynos 9820 و Exynos 9825. كما قدمت شركة سامسونج مودمًا جديدًا للمعالج Exynos 990 يُدعى Exynos Modem 5123 والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج الجديد من شركة سامسونج يضم نواتين قويتين مصممتين من قبل الشركة نفسها، وإثنتين من أنوية Cortex-A76 العالية الأداء، فضلا عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى من أجل المهام الأقل تعقيدًا. وعلاوة على ذلك، يضم المعالج Exynos 990 كذلك وحدة للمعالجة العصبية تضم نواتين، وقد تم تحسين هذه الوحدة لتكون قادرة على أداء أكثر من عشرة تريليونات عملية في الثانية.

لمزيد من الكفاءة والأمان، تُفعل وحدة المعالجة العصبية ذكاء إصطناعي محلي، مما يعني أنها ستقوم بمعالجة البيانات على الجهاز، بدلاً من الإعتماد على الشبكة والخوادم. هذا يجب أن يجعل عملية التعرف على الوجه وإكتشاف المشاهد تتم بسرعة.

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يُعتبر Exynos Modem 5123 واحدًا من أولى مودمات 5G المدمجة في المعالجات. وعدت شركة سامسونج بأنها ستدعم جميع الشبكات تقريبًا ويمكن أن يصل عندما يتعلق الأمر بسرعة التحميل على شبكات LTE إلى 3Gbps. وعندما يتعلق الأمر بشبكات 5G، فهو يدعم سرعة تحميل تصل إلى 5.1Gbps في الثانية في التردد Sub-6GHz، وسرعة تحميل تصل إلى 7.35Gbps في التردد mmWave.

المعالج Exynos 990 الجديد يدعم الذاكرة العشوائية LPDDR5، وشاشات بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz، وكاميرا بدقة تصل إلى 108 ميغابكسل. عمومًا، ينبغي أن يدخل هذا المعالج حيز الإنتاج الضخم بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يعني أنه سيصل مع تشكيلة Galaxy S11 Series في أوائل العام المقبل.