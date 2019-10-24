جوجل تنشر قائمة للشركات التي ستقوم بإصدار تحديثات Android 10 لهواتفها هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها نظام الأندرويد هي التجزئة. التشكيلة الواسعة من الهواتف المتوفرة تعني أن على الشركات المصنعة بذل المزيد من الجهد لإبقاء كل واحد محدثًا ولكن الكثير من الشركات ليست حريصة على ذلك. مع إطلاق Android 8.0 Oreo، عملت شركة جوجل على تحسين الأمور من خلال تقديم ميزة Project Treble، وهي الميزة التي تهدف إلى مساعدة الشركات على تحديث أجهزتهم بسرعة.

في منشور جديد على مدونتها الرسمية، قامت شركة جوجل بتفصيل التقدم المحرز في معدلات تبني الأندرويد والذي يوضح أن نظام Android 9 Pie يملك أعلى معدل تبني في عامه الأول ويتواجد الآن على 22.6% من كافة أجهزة الأندرويد. الفضل في ذلك يعود أساسًا إلى Project Treble والتعاون الوثيق مع كبرى الشركات المصنعة. تدعي شركة جوجل أن متوسط الوقت اللازم للترقية بين Android Oreo و Android Pie قد إنخفض بمقدار ثلاثة أشهر وتتوقع أن تتم عمليات الترقية إلى Android 10 بشكل أسرع.

بغض النظر عن الشركات مثل Essential و Xiaomi و OnePlus التي تملك بالفعل نظام Android 10 في أجهزتها، تتوقع شركة جوجل أن تقوم المزيد من الشركات المصنعة بالإنضمام إلى هذه القائمة وتقديم النسخة المستقرة من نظام Android 10 لهواتفها الذكية قبل نهاية هذا العام.

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