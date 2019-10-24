Honor تُعلن عن إطلاق الهاتف Honor 9X على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro. الآن، قامت الشركة الصينية بإطلاق النسخة العالمية من الهاتف Honor 9X Pro مع إسقاط اللاحقة ” Pro ” من الإسم، وتغيير واحد بارز على مستوى المواصفات.

التغيير الوحيد هو تزويد النسخة العالمية من الهاتف Honor 9X Pro بالمعالج HiSilicon Kirin 710F. على أي حال، الهاتف يأتي أساسًا مع 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، وفي بعض المناطق ستكون هناك أيضًا نسخة أخرى تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. وفي كلتا الحالتين، هناك منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.

في حالة إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول الهاتف Honor 9X Pro، فنحن نقترح عليكم زيارة هذه المقالة المفصلة هنا، والتي تحدثنا فيها بالتفصيل عن المواصفات التقنية لكل من Honor 9X و Honor 9X Pro.