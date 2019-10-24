شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. التقاط أول صور للأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم متى تم التقاط أول صورة لكوكب الأرض من الفضاء وما هى قصتها؟ الحقيقة أننا تعرفنا على شكل كوكب الأرض فى نفس هذا اليوم 24 أكتوبر من أكثر من 70 عاما، حيث التقط صاروخ V-2 أول صورة على الإطلاق للأرض من الفضاء فى عام 1946.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه على الرغم من أن هذه الصور كانت بالأسود والأبيض، كما أنها قد لا تبدو كبيرة اليوم، إلا أنها كانت سبق فضائى مهم، لأن لم ير أحد الأرض فى هذا الوقت من الخارج.



أول صورة للأرض

وتم إطلاق صاروخ V-2 في نيو مكسيكو، حيث كان يحمل كاميرا صور متحركة مقاس 35 ملم، التي التقطت إطارًا جديدًا كل ثانية ونصف، وارتفع الصاروخ إلى ارتفاع حوالي 65 ميلًا قبل أن يسقط مرة أخرى على الأرض.

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أول صور الأرض

كما أنه تم تدمير كل من الصاروخ والكاميرا بعد اصطدامهما بالأرض بسرعة حوالي 340 ميلاً في الساعة، لكن الفيلم نجا لأنه كان محميًا داخل علبة فولاذية، واسترد العلماء الفيلم بالبحث عنه فى صحراء نيو مكسيكو، وعندما رأى العلماء هذه الصور لأول مرة كان الأمر إنجازا وفرحة غير مسبوقة.