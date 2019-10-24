طقس الجمعة الأسوأ.. الأرصاد تكشف المناطق المعرضة للسيول والأمطار الغزيرة.. وتحذير عاجل من الحكومة لأهالي شمال الدلتا

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، 25 أكتوبر، ﻟﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻰ أول اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻓﻰ آﺧﺮه.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، كما تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮه وﺳﻴﻨﺎء، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮﺑﺎ على مدينتى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫرة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الحكومة تجدد تحذيرها لأهالي شمال الدلتا

من ناحية أخرى، جدد مجلس الوزراء، الخميس، تحذيره للمواطنين في محافظات شمال الدلتا، حيث تشهد محافظاتهم الجمعة، موجة من الطقس السيىء واحتمالية حدوث سيول، طبقا للتقارير الواردة من الجهات المعنية.

وناشدت الحكومة في بيان لها، المواطنين بتخفيف التكدس المرورى فى الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، تستمر حتى الجمعة، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "اعتبارا من يوم الثلاثاء، حدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا".

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

تحذيرات ونصائح عاجلة

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وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالآتى :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 26 إلي 24 درحة مئوية .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة