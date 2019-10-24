تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى ينجح فى اكتشاف نزيف الدماغ بشكل أسرع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الذكاء الاصطناعى فى اكتشاف عدد من الأمراض الخطيرة بدرجة عالية من الدقة، ومع ذلك فإن نزيف المخ يمثل تحديًا كبيرًا، إذ تؤدى النتائج الخاطئة إلى آثار كارثية، لذا ابتكر الباحثون فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلى وجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس خوارزمية اكتشفت نزيف فى الدماغ بدقة أفضل من اثنين من كل أربعة من أطباء الأشعة فى الاختبار.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، اعتمدت هذه العملية على شبكة عصبية شملت أكثر من 4،396 من الفحوصات المقطعية، هذا هو عدد صغير نسبيا من العينات، ولكن تم تفصيل الشذوذ على مستوى عالى الدقة، كما تم أيضًا تدريب تقنية الذكاء الاصطناعى على جزء من الصورة، مما يقلل من فرص قيامها بافتراضات غير صحيحة استنادًا إلى تغييرات ضئيلة للغاية.
مثل أنظمة الكشف الأخرى المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، لن يحل هذا محل الأطباء تمامًا، لكن لا يستغرق الأمر سوى ثانية واحدة لتقديم تقرير، ويمكن تلقائيًا تصنيف أنواع نزيف مختلفة، وهو ما يمكن أن يوفر وقتًا ثمينًا للأطباء فى حالات الطوارئ.
بينما لا يزال العلماء يختبرون الخوارزمية بفحوصات الأشعة المقطعية من مراكز الصدمات النفسية، فقد يكون هناك يوم يستخدم فيه لفحص المرضى بسرعة ومساعدة الأطباء على التركيز على إنقاذ الأرواح.
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