شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تقتحم عالم الأخبار بتطبيق تلفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون عن تطبيق جديد لتجميع الأخبار لمستخدمي Fire TV في الولايات المتحدة، وفقا لموقع تيك كرانش الأمريكى.

ويقدم التطبيق الجديد تجربة مميزة لمشاهدي التلفزيون، حيث يقوم بتجميع الأخبار من 20 موقعاً وجريدة عالمية، مثل رويترز وCBS وSports Illustrated، وسي بي اس نيوز، وبلومبيرج، وأخبار أميركا أون لاين.

وأشارت شركة أمازون إلى قرب انضمام صحيفة وول ستريت جورنال، وسي.إن.إن، إلى التطبيق، ووعدت مستخدميها بمواصلة توسيع نطاق اختيار محتوى الأخبار مع مرور الوقت.

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وسيكون المستخدمون قادرين على تخصيص التطبيق لعرض المحتوى فقط من الفئات التي تهتم بها، ويمكنك الطلب من أليكسا تشغيل الأخبار للوصول إلى تطبيق الأخبار المجاني الجديد.