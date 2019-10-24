شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون شجرة مندثرة تعود لعصور "الأنكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مجموعة من علماء الآثار البيروفيين نوعاً من الأشجار يسمى "أويانتا" يعود لحضارة الأنكا كان يعتبر منقرضاً، على ما قال أحدهم للصحافة وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية.

وأوضح جييرمو ميراندا "نجحنا فى اكتشاف هذا النوع من الأشجار الذى كان مستوطناً فى حقبة الأنكا ويسمى أويانتا وسيكون لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة فى العمل على صعيد التاريخ والآثار".

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وجاء كلامه عندما كان فى منطقة كوثكو فى جبال الأنديس حيث حصل الاكتشاف، وتقع مدينة كوثكو فى جنوب شرق البيرو وكانت عاصمة إمبراطورية الأنكا سابقا، وقد يصل طول هذه الشجرة وهى من عائلة اللويزيات إلى 25 متراً.

وتضم هذه العائلة أشجاراً وشجيرات ونباتاً عشبياً ونباتاً متسلقاً ينتج زيوتاً عطرية. وهى منتشرة جداً فى العالم لا سيما المناطق المدارية والمعتدلة وهى مقاومة للأجواء القاحلة، ويقال إن الأنكا كانوا يستخدمون أوراق الشجرة وجذعها لصنع أدوات وبعض العلاجات.