تكنولوجيا: جوجل تكشف عن قائمة الشركات التي ستدفع تحديث نظام Android 10 هذا العام

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت عملاق البحث في مدونتها اليوم قائمة تكشف من خلالها عن أولى الشركات التي تقدم تحديث نظام Android 10 لإصدارتها من الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام.
تحرص الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد على دفع التحديثات الجديدة من النظام لهواتفها الذكية، ومع إنطلاق الإصدار الجديد Android 10 تستعد العديد من الشركات لدفع التحديث لمجموعة من الهواتف الذكية.
كانت شركة جوجل قد أكدت مع إطلاق نظام Android 8.0 Oreo على تطوير قاعدة جديدة تدعم الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد في تحديث هواتفها في الوقت المناسب.
ولقد إستعرضت جوجل مخطط يكشف عن نسبة هواتف الأندوريد التي تعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie والتي تصل إلى نسبة 22.6%، حيث إرتفعت هذه النسبة نتيجة لتعاون جوجل مع كبرى الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد.
كما أكدت جوجل على أن متوسط الوقت الذي إستغرق الشركات المصنعة للتحديث من نظام Oreo إلى Pie يصل إلى 3 أشهر، ومن المتوقع أن يتم التحديث إلى Android 10 بآداء أسرع.
ولقد أشارت جوجل إلى أن كلاً من شركات Essential، وشاومي وأيضاً وان بلس أطلقت إصدارات جديدة بنظام Android 10، ومن المتوقع أن تنضم مزيد من الشركات للحصول على نظام Android 10 لهواتفها الذكية قبل نهاية هذا العام، والتي قد تشمل شركة سامسونج أيضاً.
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