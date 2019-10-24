تكنولوجيا: معالج سامسونج Exynos 990 يدعم معدل 120Hz في الجيل القادم من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج اليوم عن معالج Exynos 990 خلال فعاليات مؤتمر Samsung Tech Day 2019 الذي أقيم في كاليفورنيا، حيث يأتي المعالج بمعمارية EUV بدقة 7 نانومتر.

نشرت العملاق الكوري مؤخراً إعلان تشويقي لمعالجها القادم، واليوم تقدم سامسونج رسمياً معالج Exynos 990، الذي ينطلق برقاقة مودم 5G تعرف برقاقة Exynos 5123، والتي تعد أولى الشرائح التي تتميز بتقنية تصنيع ترتكز على تطبيقات high-volume 5G.

وتأتي رقاقة مودم Exynos 5123 بميزة دعم كل تقنيات شبكات 5G، والتي تشمل sub-6GHz، وأطياف mmWave 5G، هذا إلى جانب شبكات 2G، و3G، وأيضاً 4G LTE، كما تم إعتماد الرقاقة عبر أكثر من 8 شركات محمول حتى الآن، أيضاً تدعم الرقاقة سرعة تحميل تصل إلى 5.1 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 5G، أو 3.0 جيجا بايت لكل ثانية مع شبكات 4G.

من جانب أخر يأتي معالج Exynos 990 مع كرت شاشة ARM Mali-G77، والتي ترتكز على معمارية Valhall التي تستخدم للمرة الأولى في هذه الفئة، والتي تدعم إستهلاك أفضل للطاقة بنسبة 20%، كما تأتي بتحسينات أفضل في الآداء بنسبة 20%، وتضم وحدة المعالجة اثنان من أنوية Cortex-A76 لدعم أعلى آداء، إلى جانب 4 من أنوية Cortex-A55 لآداء أفضل في إستهلاك الطاقة.

كما تؤكد سامسونج على أن معالج Exynos 990 سيدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، لدعم عرض إنسيابي للجرافيك دون إنقطاع في الشاشة، بشكل خاص في الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.

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من جانب أخر يأتي معالج Exynos 990 بوحدات معالجة عصبية جديدة أو NPU لدعم آداء أفضل في تقنية الذكاء الإصطناعي، مع NPU ثنائي الأنوية، وتحسينات في معالجة الإشارة الرقمية لدعم تنفيذ عشرة تريليون عملية في الثانية، ومن المتوقع أن تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي معالجة أسرع للبيانات، مع تقنية التعرف على الوجه بكفاءة أكبر، مع دعم ميزة إدراك المشهد وتحديده بكفاءة أعلى في تطبيق الكاميرة.

ويدعم معالج Exynos 990 معايير LPDDR5 في الذاكرة، كما يدعم المعالج حتى 6 مستشعرات للصور بشكل مستقل، أو دعم عمل 3 مستشعرات للصورة في الوقت الفعلي، أيضاً يمكن للمعالج أن يدعم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل.

الأجهزة التي تنطلق لاحقاً بمعالج Exynos 990

تشير الوقعات إلى أن معالج Exynos 990 سيدعم هواتف Galaxy S11 التي تنطلق العام المقبل، مع الجيل الجديد من هاتف Galaxy Fold القابل للطي، كما أكدت سامسونج على أن الإنتاج الضخم لمعالج Exynos 990 مع رقاقة مودم Exynos Modem 5123 سيبدأ رسمياً في نهاية هذا العام.

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