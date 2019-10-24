الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تصميم هواتف iPhone القادمة في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، من المتوقع أن تقدم شركة آبل تصميمًا جديدًا للغاية لهواتف iPhone القادمة في العام 2020. حتى الآن، حافظت هواتف iPhone على نفس التصميم مع بعض التغييرات الطفيفة هنا وهناك، ولكن في الغالب ما زالت تتقاسم نفس لغة التصميم التي رأيناها لأول مرة مع iPhone 6.

ومع ذلك، قد يشهد العام 2020 إجراء شركة آبل لتغييرات كبيرة على مستوى التصميم، فقد سمعنا آخر مرة أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستستعير بعض عناصر التصميم من iPhone 4، والذي يجادل البعض بأنه صاحب أفضل تصميم من آبل حتى الآن. الآن وفقا لتغريدة من Ben Geskin، فقد كشف عن بعض تلك التغييرات المحتملة، والتي يمكن أن تطال إحداها خطوط الهوائي في iPhone.

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في الوقت الحالي، تعتمد شركة آبل على البلاستيك في أشرطة الهوائي، ولكن وفقا لتغريدة Ben Geskin، يمكن أن تفكر شركة آبل فعليًا في إستخدام مواد جديدة، مثل الزجاج أو السيراميك أو حتى الياقوت. يُشاع أيضًا أن خطوط الهوائي هذه تُعتبر أكثر سمكًا من التصميم الحالي وقد تكون أكبر من 1mm. يٌقال أنها تستوعب 5G، وهي التقنية التي تردد بأن شركة آبل ستدعمها في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل.

تشمل التغييرات الأخرى التي تردد بأنها ستطال تصميم آبل إعادة مستشعر بصمات الأصابع Touch ID بإستثناء أنه سيتم تضمينه هذه المرة في الشاشة مع الإحتفاظ بـ Face ID. وبغنى عن القول، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.