Huawei Mate Xs قادم مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G في شهر مارس من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم قامت شركة Huawei بعقد حدث في مدينة شنتشن الصينية حيث قامت بالإعلان عن إطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G في الصين. وإلى جانب هذين الهاتفين، فقد أعلنت شركة Huawei كذلك عن موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X، وهذا الموعد هو 15 نوفمبر. ومع ذلك، في حالة إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة المزودة بالمعالج HiSilicon Kirin 990 من الهاتف Huawei Mate X، فسوف يتعين عليك الإنتظار لفترة أطول لأن شركة Huawei ستقوم بإطلاق الهاتف Huawei Mate Xs في شهر مارس من العام 2020.

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، سوف يحتفظ الهاتف Huawei Mate Xs بنفس تصميم الهاتف Huawei Mate X الحالي. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات الداخلية، فسوف يضم الهاتف Huawei Mate Xs المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei والذي يضم مودم 5G مدمج على عكس الهاتف Huawei Mate X الحالي المزود بالمعالج HiSilicon Kirin 980 الذي يضم مودم 5G مستقل.

وبغض النظر عن المعالج، فنحن لا نملك أي معلومات رسمية أخرى حول مواصفات الهاتف Huawei Mate Xs، لذلك سيتعين علينا الإنتظار للحصول على المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة.