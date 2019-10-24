شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: نبذل قصارى جهدنا لإزالة المحتوى الإرهابى من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد السياسيون الأمريكيون أمس مارك زوكربيرج بسبب إخفاق شركته فى إزالة المحتوى الإرهابى، وخططها لإدخال عملتها المشفرة الخاصة، وتحيزها لوجهات النظر التى تروج لها.

ولم تركز الانتقادات التى وجهت لزوكربيرج أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أمس، على خطط فيس بوك لإنشاء عملة رقمية عالمية ستكون متاحة لجميع مستخدمى خدماتها فقط، بل على كافة الطرق المختلفة التى يدير بها موقع فيس بوك أعماله حول العالم.

وسأل المشرعون عما إذا كان فيس بوك يشجع على التمييز على سبيل المثال، بالإضافة إلى الإشارة إلى العيوب فى أساليب تعديل المحتوى.

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خلال جلسات الاستماع، أكد السياسيون لزوكربيرج أن مقاطع الفيديو الخاصة بالقتل الجماعى مثل إطلاق النار فى مسجد كرايستشيرش لا تزال موجودة على فيس بوك، ووافق زوكربيرج على الأمر، موضحا أن الشركة "تبذل قصارى جهدها" لمحاولة خفض مقاطع الفيديو، لكنه اقترح أنه لن يكون من الممكن رصدها جميعًا.