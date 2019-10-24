كومسكوب تستعرض ابتكارات المدن الذكية خلال جيتكس 2019

مع قيام دول الشرق الأوسط ببناء مدن جديدة، باتت الحكومات تبحث عن أساليب مبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات ونوعية الحياة المتاحة لسكان هذه المدن، ويعتمد هذا التحول الرقمي على التكنولوجيا لتطوير أساليب النقل، وإنفاذ القانون، وإدارة النفايات والأنظمة المتعمدة في أماكن العمل.

وخلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019، ناقش رواد الصناعة أساليب الاستفادة من قدرات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية وقدرات الحوسبة العالية.

وقال إيهاب كناري، نائب رئيس قطاع الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة كومسكوب CommScope: تخطو منطقة الشرق الأوسط خطوات كبيرة لمواكبة المستقبل، حيث باتت الحكومات في المنطقة تضخ استثماراتها في مشاريع المدن الذكية، وهناك فرصة كبيرة أمام صانعي السياسات ومؤسسات القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية بالنظر إلى التقنيات الرقمية التي باتت تدخل في أعمال الكثير من الصناعات والقطاعات مثل الضيافة والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والتعليم، وتلتزم كومسكوب بوضع الابتكار من خلال توفير تقنيات الاتصال للتنقل الذكي، والمباني الذكية، والجامعات الذكية والمنازل الذكية.

قال روب إيرفينج، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشارقة: يركز طلبتنا بشكل كبير على بيئة التعلم وأهمية الإنتاجية، وينظر جيل الشباب الحالي الذي نشأ وترعرع مع التقنيات الرقمية في الشرق الأوسط إلى أنفسهم كشباب صاحب فكر تطلعي ومستقبلي، ويريدون الالتحاق بالجامعات التي تستثمر في الابتكار والإبداع، وبالنسبة للجامعات التي تضم أعداد كبيرة من الطلبة، فإن توفير شبكة لاسلكية بات شرطاً ومتطلباً أساسياً، وتعمل تقنيات كومسكوب اللاسلكية على مساعدة الطلاب والطواقم التدريسية في تحسين الفصول الدراسية والتجربة التعليمية بمجملها.

ومن جانبه، قال سامي منسي، المدير الإقليمي لشركة InterTouch في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: لقد استعانت بعض أبرز فنادق الخمس نجوم في العالم بتقنيات روكوس نتوركس بهدف تعزيز تجربة ضيوفها من مستخدمي الأعمال، ويعد الاتصال السلس والبنى التحتية الشبكية الجيدة من المتطلبات الأساسية للفنادق الفاخرة التي تتطلع لتلبية احتياجات رجال الأعمال وإدارة الآلاف من عمليات الاتصال خلال فترات الذروة.

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وكانت شركة كومسكوب قد سلطت الضوء على أحدث حلولها التي تجسد الأسس التقنية الصحيحة للبنى التحتية للمدن الذكية خلال مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019:

المجمعات الذكية: تعتبر المجمعات المتصلة اختبار حقيقي لأسس المدن الذكية، ولا يقتصر هذا المصطلح على الجامعات والتعليم العالي فحسب، فالمجمعات المتصلة تشمل المجمعات الطبية والتكنولوجية والشركات الكبيرة والمطارات، وكلها عبارة عن مدن ذكية صغيرة، وبغض النظر عن حجم أو نطاق العمل، يعتمد كل حرم جامعي متصل أو ذكي على معظم عناصر البنية التحتية للشبكة نفسها اللازمة للمدينة الذكية، ويمكن نشر تقنية Wi-Fi 6 الجديدة المعتمدة في بيئات كثيفة الاستخدام مثل الملاعب والفنادق ومراكز المؤتمرات والمدارس.

التنقل الذكي: تشكل الاتصالات الخاصة بالشبكة العنصر الأساسي للمدن الذكية، إذ يمكن – بمساعدة – لمشغلي الشبكات تحسين الكثافة في الشبكة، ويشكل تكثيف خلايا محطات الارسال الخارجية الصغيرة عامل تمكين للسعة الخاصة بشبكة اتصالات LTE في يومنا هذا، ولعمليات بناء شبكات الجيل الخامس 5G في المستقبل القريب، وتوفر كومسكوب حلاً كاملاً للخلايا الخارجية الصغيرة، بما في ذلك الهوائيات ومولدات التردد اللاسلكي وتقنية WDM، والطاقة، والألياف الضوئية، والوصلة اللاسلكية، وحلول الإخفاء الجمالية.

المباني الذكية: تتم معظم اتصالات الهاتف المحمول داخل المباني، وتزداد كمية هذه الاتصالات في المباني الذكية في ظل تطبيق شبكات الجيل الخامس 5G، وتواصل ابتكارات Era وOneCell من كومسكوب تعزيز اقتصاديات عمليات التنفيذ وإنشاء مسارات للارتقاء إلى شبكات الجيل الخامس 5G، وتستفيد الفنادق والمدارس ومتاجر البيع بالتجزئة، والهيئات المزودة لخدمات الرعاية الصحية أيضاً من تقنيات روكوس نتوركس ، بغض النظر عن مدى صعوبة البيئة.

المنازل الذكية: قد تحتوي المنازل المتصلة بالإنترنت في يومنا هذا من وتوفر التقنيات العصرية مثل HomeAssure حقبة الاتصال القادمة للمنزل، حيث أصبحت خدمة الإنترنت اللاسلكي تمثل بعد الماء والغاز والكهرباء، وتؤمن شركة كومسكوب بأن يمثل فئة جديدة من الأجهزة المنزلية: جهاز استقبال، مكبر صوت، ومساعد ذكي مرئي، ومركز إنترنت الأشياء، ومؤتمر فيديو، وتليفون عن بعد، وجهاز تحكم عن بعد – الكل في واحد.

وتبنى المدن الذكية على شبكات الألياف، وبالنظر إلى عمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تنشيط الإنترنت عريض النطاق من خلال الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية الرقمية، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الاتصالات المرتبطة بشبكة الجيل الخامس 5G مليار اتصال بحلول عام 2025.

وتعد السنوات القليلة المقبلة هامة جداً لبناء الشبكات التي تلبي الطلب، وتعرض كومسكوب – تحسبًا لهذه الحاجة – حلول التي تساعد الشركات المشغلة للشبكات في بناء بنية الألياف الأساسية لشبكات المستقبل.