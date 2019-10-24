هواوي تعلن عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2019

كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2019، معلنة أنها حققت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام عائدات بلغت قيمتها 610.8 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 24.4 في المئة على أساس سنوي، وقد بلغ هامش الربح الصافي للشركة في هذه الفترة 8.7 في المئة.

وقالت الشركة: إنها تابعت التركيز على أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، واستمرت في تعزيز كفاءة وجودة أعمالها، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

كما تابعت تركيزها ووضع مزيد من ثقلها في مجال البحث والتطوير الذي تتميز بريادته على مستوى العالم، ما ساهم ذلك في زيادة الاستقرار التشغيلي والتنظيمي وعزز أداء الشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019.

ومع تسارع نشر شبكة الجيل الخامس في العالم، واصلت هواوي تقديم حلول مبتكرة مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وتم إطلاق برنامج 5G Super Uplink وبرنامج شبكة النقل الذكية والمبسطة وغيرهما من الحلول الجديدة.

وعملت الشركة أيضًا مع شركاء الصناعة لتأسيس تحالف صناعي وقاعدة ابتكار صناعي لشبكة الجيل الخامس لتمكين الابتكار ودفع التنمية المشتركة لجميع الشركات في هذا المجال.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد وقعت هواوي مع شركاء مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم على أكثر من 60 عقدًا للاستخدام التجاري لتقنية الجيل الخامس، وشحنت أكثر من 400 ألف وحدة Massive MIMO AAU لشبكة 5G في العالم.

كما شهدت أعمال هواوي في إنتاج الإرسال البصري واتصالات البيانات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات نموا مطردًا.

وفي مجال الأعمال التجارية للشركات ومختلف القطاعات والصناعات، فقد أطلقت هواوي منصة Horizon Digital Platform بالتعاون مع الشركاء الرائدين في العالم وشبكة النقل الذكية الجديدة وتم بناء المنصات المفتوحة والفعالة لجميع الشركاء في هذه الصناعة على أساس خبرة هواوي العالمية.

Advertisements

وبذلت هواوي جهودًا في العمل مع العملاء والشركاء لتقوية أساس للعالم الرقمي خلق صناعة تحويل رقمي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات الأمريكية.

وتساعد هذه المنصة قطاعات مختلفة مثل الحكومة والمرافق العامة والمالية والنقل والكهرباء على تسريع عملية التحول الرقمي.

وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2019، فقد اختارت أكثر من 700 مدينة و 228 شركة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 الأقوى في العالم و 58 شركة من قائمة الشركات الـ 100 الأقوى في العالم هواوي كشريك لها في مسيرة التحول الرقمي.

كما دخلت أعمال هواوي في مجال السحابة مرحلة التطور السريع، حيث أطلقت هواوي في الربع الثالث لأول مرة استراتيجيتها الشاملة للحوسبة ومجموعة الرقاقات لتدريب الذكاء الاصطناعي “أطلس 900” و 112 خدمة مدعومة من معالجاتها من نوع “أسيند” و”كونغ بنغ” التي تنفرد بها.

وحققت هذه المنتجات اختراقات كبيرة في قطاعات الحكومة ومزود خدمة الإنترنت والسيارات والمالية والعديد من الصناعات الأخرى، ويستخدم اليوم ثلاثة ملايين مستخدم ومطور في العالم خدمة هواوي السحابية.

أما في أعمال المستهلكين، فقد حافظت أعمال الهواتف الذكية من هواوي على نموها، حيث تجاوزت الشحنات في الأرباع الثلاثة الأولى 185 مليون وحدة، بزيادة سنوية بلغت 26 في المئة، وحققت نمواً سريعاً في الحواسيب الشخصية واللوحية والأجهزة الذكية القابلة للإرتداء.

كما حظيت الشاشة الذكية التي تم إصدارها في الربع الثالث بابتكارها في مجال البرامج والأجهزة بتقدير عال وإقبال كبير في الصناعة، وتم تحسين التخطيط البيئي الذكي المتمحور حول سيناريو المستهلك.

وشهدت أعمال هواوي في الخدمات السحابية الطرفية تطوراً سريعاً حيث تغطي أكثر من 170 دولة منطقة حول العالم وتجاوز عدد المطورين المسجلين 1.07 مليون مطور في جميع أنحاء العالم.