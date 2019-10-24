124 ألف فرصة عمل جديدة قائمة على التكنولوجيا في السعودية

أعلنت فيرجن هايبرلوب ون Virgin Hyperloop One، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا هايبرلوب، اليوم، عن نتائج دراسة استراتيجية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في المملكة العربية السعودية، ووضعت الدراسة أيضاً خططاً لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.

وتماشياً مع روية السعودية 2030 – وهي استراتيجية المملكة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية – فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع فيرجن هايبرلوب عدداً من الركائز الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030، بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ون: تسلط الدراسة الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة بالمملكة العربية السعودية، ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإنه يسرنا أن نسلط الضوء على هذه الرؤية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وأن نستمر في محادثاتنا مع العديد من أصحاب المصلحة.

ومن المفترض افتتاح مركز فيرجن هايبرلوب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 في حال الحصول على الموافقات اللازمة، بحيث يضم مسار اختبار متكامل، وتشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع المملكة العربية السعودية في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أيضاً كيفية تعزيز مركز التميز الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

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وقال أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية واضحة لتنويع وتنمية الاقتصاد من خلال رؤية 2030، ويعد استقطاب الشركات التكنولوجيا الرائدة مثل فيرجن هايبرلوب ون إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤشراً مهماً على ما ستحققه خططنا من نتائج.

وأضاف “تأسيس مركز التميز الموجود في الوادي الصناعي يدعم توفير فرص العمل والربط بين المدن والأفراد في المملكة، إلى جانب تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترسخ مكانتها بصورة سريعة كوجهة استراتيجية للشركات الساعية إلى التوسع في سوق المملكة العربية السعودية والمنطقة، وأنها استقطبت بالفعل أكثر من 118 شركة محلية وعالمية رائدة.

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وقال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب ون: تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية نتيجة طموح مشترك يهدف إلى تسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع النقل، وأظهر السوق السعودي جاهزيته لتبني الابتكار بهدف تحقيق أهداف السفر المستدام الموفر للطاقة، والذي سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف “تحدد هذه الدراسة أطر عمل لتطوير نظام فيرجن هايبرلوب ون، وابتكار منظومة جديدة وفريدة من نوعها، وتوفير فرص العمل ودعم تطوير وتواصل الأفراد في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وتقدم الدراسة تحليلاً للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة.

وتقيم الدراسة أيضاً المقاييس على المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه على مركز التميز، قال جاي والدر: نحول الإلهام من خلال تكنولوجيا فيرجن هايبرلوب ون إلى ابتكارات فعلية، وقد طورنا تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع، كما أننا نبني شبكة قوية من الشركاء في القطاعين العام والخاص الملتزمين بجعل تكنولوجيا هايبرلوب بمثابة محفز لثورة قطاع النقل خلال السنوات المقبلة.