كينغستون تضيف Canvas Select Plus إلى مجموعتها

أعلنت كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة، الشركة المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي Kingston، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن البدء بشحن المجموعة الجديدة من بطاقات الذاكرة المؤمنة Canvas Select Plus microSD و Canvas Select Plus SD.

وتأتي هذه البطاقة الجديدة لتحل مكان بطاقات الذاكرة الأصلية Canvas Select، وتقدم سرعة وسعة تخزين أكبر تجعلها أساسية للهواتف الذكية والكاميرات الرقمية.

وقد صممت كينغستون بطاقات الذاكرة الجديدة لتعزز من تجربة المستخدمين بفضل ما تقدمه لهم من سرعات أعلى ودرجة أفضل من الموثوقية وسعة تخزين أكبر تصل إلى 512 جيجابايت، حيث تمكن البطاقة الجديدة من نقل المحتوى العالي الجودة بسرعة فائقة أحادية القناة (UHS-I) من الفئة 10 تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، وهي سرعة مثالية لتحمل أعباء العمل الثقيلة، مثل تحميل التطبيقات بسرعة أكبر، ونقل الصور العالية الدقة، وتسجيل وتعديل مقاطع فيديو طويلة عالية الوضوح.

وصممت بطاقة Canvas Select Plus microSD لتناسب الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وتقدم أداء تطبيقات من الفئة A1 بحيث تتيح فتح وتحميل التطبيقات بسرعة فائقة.

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كما تعزز مواصفاتها الجديدة من تجربة المستخدم مع التطبيقات، إذ تسمح بمعالجة وتخزين الصور العالية الدقة ومقاطع الفيديو بدقة 4K، إلى جانب قدرتها على التعامل بشكل ممتاز مع الوسائط المتعددة التي تتطلب إمكانيات كبيرة على مستوى الرسوميات.

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ويشار إلى أن بطاقات الذاكرة الجديدة مرفقة بكفالة مدى الحياة، فضلاً عن الدعم الفني المجاني والكفاءة الموثوقة من كينغستون.