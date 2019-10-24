OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno 2 في دولة الإمارات

أعلنت OPPO عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق أرماني دبي، ويأتي الإعلان مباشرةً بعد ظهور السلسلة في حملة تشويقية تم عرضها على برج خليفة الأيقوني وأذهلت الجمهور الذي تجمع لمشاهدة العرض المذهل.

وتضم السلسلة هاتفي Reno 2 و Reno 2 F اللذان يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المحسنة التي ترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة.

وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع فيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء التنقل، وذلك بفضل نمط تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video.

كما تتيح الكاميرا صورًا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل الظروف شديدة الظلمة بفضل نمط Ultra Dark Mode، إلى جانب ميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة.

وتأتي هذه المزايا مجتمعة لتتيح للمستخدمين خوض تجربة تصوير فوتوغرافي تتفوق على الحدود التقليدية عبر التقاط مشاهد جديدة من خلف عدسات هواتفهم الذكية.

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وقال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: تمثل سلسلة Reno 2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التي أطلقناها في المنطقة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء علامة فاخرة بكل معنى الكلمة، وبالنظر إلى تركيزها على التصوير الفوتوغرافي، فإن سلسلة Reno 2 تجسد أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المستخدمين العصريين من جيل الشباب، حيث تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور لاستكشاف العالم من حولهم بزوايا وجوانب جديدة كليًا.

تقنيات تصوير معززة:

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية، ولهذا، فقد زودت سلسلة Reno 2 بأربع كاميرات تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤري كامل وتقريب هجين حتى خمس مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وغيرها الكثير من المزايا.

وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة بانسجام تام لمنح المستخدمين خاصية التقريب الهجين حتى خمس مرات بدءاً من عدسة الزاوية فائقة العرض حتى عدسة التقريب، والتي تدمج كذلك تقنيات الصورة لضمان منح المستخدمين تقريباً أكثر سلاسة.

وتوفر العدسة فائقة العرض القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بزاوية 116 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصوير المناظر الطبيعية الواسعة.

مقاطع فيديو عالية الجودة:

في ضوء الإقبال المتزايد على تصوير الفيديو بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، فإن OPPO تولي اهتمامًا أكبر بتحسين جودة الفيديو في هواتفها.

وبات بوسع المستخدمين تصوير مقاطع فيديو تتميز بثبات الصورة حتى أثناء الجري والتزلج على الجليد وركوب الدراجات وغير ذلك من النشاطات، وذلك عبر إضافة جهاز قياس القصور الذاتي (IMU) بمعدل نمذجة مرتفع ومزود بمستشعر للأجسام ومجهز بتقنيتي تثبيت الصورة الإلكترونية Electronic Image Stabilization وتثبيت الصورة البصري (OIS).

وتمنح هذه التقنية المستخدمين فرصة تصوير مقاطع فيديو فائقة الوضوح والجودة، تضاهي جودة الكاميرا المصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الرؤية في الظلام:

بفضل عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل والمزودة بمثبت بصري (OIS) وفتحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 إنشًا إلى جانب تقنية Quad Bayer، يمكن لأجهزة Reno 2 التقاط أجمل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتتيح كاميرا هواتف سلسلة Reno 2 للمستخدمين التقاط مجموعة رائعة من المشاهد الليلية المختلفة بفضل وجود وحدة معالجة عصبونية (NPU) متطورة وخوارزميات OPPO الدقيقة.

وفي حال كانت مستويات الإضاءة أقل من 1 لوكس، فإن كاميرا هواتف سلسلة Reno 2 ترتقي بجودة الصور التي يلتقطها المستخدمون إلى ما يفوق إمكانيات العين المجردة من خلال القدرة المحسنة على تقليص التشويش المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي حين تعجز العين البشرية عن الرؤية جيداً في الظلام، يمكن لمستخدمي هواتف السلسلة الجديدة التقاط مشاهد مذهلة في الظلام على غرار تصوير اليراعات وحفلات العشاء على ضوء الشموع.

تصميم عملي وأنيق:

تتميز سلسلة هواتف Reno 2 بتصميم فريد بقطعة واحدة ذات انحناءات متناسقة، ونجحت OPPO – عبر استخدام تقنية التجريد الثلاثية الطبقات – في تصميم هواتف جذابة ذات مظهر براق ومتعدد الألوان يبرز ظلال ألوان مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة.

ويأتي هذا التصميم الجذاب والحافل بالألوان المتداخلة على النقيض من التصميم الأكثر تحفظاً وثباتاً لسلسلة هواتف Reno السابقة.

وتتميز هواتف سلسلة Reno 2 بكاميرات خلفية تظل مخفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف، ويعد تصميم هواتف سلسلة OPPO Reno 2 حافلاً بالألوان الساحرة على غرار لون الشفق الضبابي (Twilight Mist)، والذي يمثل امتداداً لجمال الطبيعة الفتان.

وقد استطاعت OPPO – عبر استخدام تقنيات تصنيع متطورة – من دمج الألوان العميقة بتفاصيل تشبه إضاءة النيون الخيالية لتوفير لون رشيق متغير حسب نوع الإضاءة ودرجتها.

أما الهواتف ذات اللون الأسود البراق (Luminous Black)، والذي وظفت OPPO لتصميم المساحة البراقة فيه مزيجاً من مادة النانو متفاوتة المعالجة – فقد ساهمت بدورها بتكوين الهاتف لتأثيرات براقة مختلفة عند تعريضه للضوء من زاويا محددة.

وقد أسهمت عملية Ribbon Transfer 2.0 المقتصر استخدامها على هواتف سلسلة OPPO Reno 2 في حصولها على تدرج لوني فريد والذي تداخل بدوره وامتزج مع الألوان البراقة المستخدمة في الهاتف.

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شاشة بانورامية:

زودت سلسلة هواتف Reno 2 بشاشة AMOLED بقياس 6.5 إنشًا ودقة تبلغ 2400×1080 بيكسل بالإنش، وتشغل الشاشة، المصنوعة من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، 93.1 في المئة من مساحة واجهة الهاتف.

أما شاشة Reno 2 F التي يقل معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف بجزء بسيط عن 93.1 في المئة، فإنها مصنوعة من الجيل الخامس المتين من زجاج كورنينج أوبتيكال آي إم جوريلا Corning Optical Im Gorilla.

ويأتي هاتف Reno 2 بشاشة Sunlight AMOLED المحسنة التي توفر سطوعاً كافياً حتى في ظروف الإضافة الخارجية الأكثر سطوعاً فضلاً عن إطالة عمر الشاشة بنسبة 50 في المئة وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 6 في المئة.

الكاميرا المنبثقة:

يضم هاتف Reno 2 كاميرا مخفية تنبثق من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، وتمتاز بالقدرة على التقاط صور فائقة الوضوح بالاستفادة من الإضاءة الخلفية ووضع AI Beauty Modeالجديد كلياً، في حين تتميز هواتف Reno 2 F بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل تتمتع بخاصية Atmosphere Light.

ترقية جديدة لتجربة المستخدم:

تضم هواتف سلسلة Reno 2 واجهة ColorOS 6.1 القائمة على أحدث إصدار من نظام أندرويد باي Android Pie 9.0، لتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة ومتعة.

تجربة ألعاب أكثر تشويقًا:

تقدم سلسلة Reno 2 تجربة ألعاب متكاملة بفضل المزايا والتقنيات المحسنة، مثل Touch Boost 2.0 و Frame Boost 2.0 و Game Space.

وتجعل تقنية Touch Boost 2.0 من لعب أقوى الألعاب وأكثرها ضخامة أمراً بالغ السلاسة، ولن يعاني المستخدم من أي تعليق أو خلل، بينما تحلل تقنية Frame Boost 2.0 حالة أداء الهاتف المتحرك بحيث يتم ضبط معدل تدفق الإطارات والثبات لتعزيز تجربة اللعب.

وتعمل تقنية Frame Boost 2.0 على الحد من استهلاك الهاتف للطاقة وارتفاع درجة حرارته عبر تخصيص الجزء الأكبر من قدرات الهاتف لتجربة اللعب.

وحصلت سلسلة Reno 2 على شهادة أداء الألعاب من فئة الخمس نجوم في اختبارات TUV Rheinland، والتي تشمل الأداء الكلي للهاتف أثناء اللعب بما في ذلك الشاشة وعمر البطارية والأداء وقوة الإشارة.

وتركز OPPO أيضاً على الارتقاء بجودة عرض الفيديو في هواتف سلسلة Reno 2، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة غامرة وسلسة عبر شاشة عالية الجودة ونظام Dolby Atmos الصوتي و Hi-Res Audio.

بطارية تدوم طويلًا:

تتمتع سلسلة Reno 2 بتقنية الشحن السريع والآمن VOOC Flash Charge 3.0، والتي تستخدم خوارزمية VFC جديدة تسهم في تقليل وقت شحن آخر 10 في المئة من البطارية عبر مضاعفة سرعة الشحن ذات الجهد المنخفض.

وعلاوة على خاصية الشحن السريعة، تم تزويد الهواتف الجديدة ببطارية Reno 2 لمنح المستخدمين بطارية تدوم لوقت أطول.

سماعة هاتف عازلة للضجيج:

طرحت OPPO بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Reno 2، سماعات هاتف طوق الرقبة الجديدة اللاسلكية والعازلة للضجيج Enco Q1، أول سماعات لاسلكية عازلة للضجيج من OPPO، والتي تمثل ثمرة سنوات من خبرة الشركة في تقنيات الصوت.

وتستخدم سماعات Enco Q1 تقنية عزل الضجيج النشطة الهجينة، حيث تعمل ميكروفونات نقل الصوت الأمامية والخلفية إلى جانب خوارزمية عزل الضجيج لإلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدمين إلى أقصى حد.

وبفضل هذه المزايا، أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بتجربة موسيقية ساحرة فضلاً عن تجارب الألعاب ومشاهدة الفيديو الخلابة في أي زمان ومكان.

وصممت السماعات الجديدة لمنح المستخدمين تجربة مريحة، حيث تضم عدة وسادات أذن لتناسب كافة الأحجام وطوق حول الرقبة يتماشى مع محيط العنق لمزيد من الراحة والثبات.

وتتميز السماعات بتصميمها الأنيق والبسيط وهيكلها خفيف الوزن والمريح ومرونتها العالية، ما يوفر تجربة صوتية فائقة ومريحة للمستخدمين.

وتستخدم السماعات منفذ شحن USB-C، وتعمل البطارية بشكل متواصل لمدة 15 ساعة عند تفعيل خاصية عزل الضجيج ولمدة 22 ساعة عند عدم تشغيل الخاصية.

الأسعار والتوفر:

ستكون هواتف OPPO Reno 2 باللون الأسود والأزرق والوردي والمزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت متاحة بدءاً من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 1999 درهمًا.

وتتوفر هواتف OPPO Reno 2 F باللونين الأخضر والأبيض والمزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت في البداية بأسواق دولة الإمارات بدءاً من 30 أكتوبر بأسعار تبدأ من 1499 درهمًا.

وتتوفر سماعات OPPO Enco Q1 اللاسلكية العازلة للضجيج بألوان الأسود والبرتقالي والأبيض بدءاً من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 499 درهمًا.

خدمة ما بعد البيع OPPO Care:

ستكون هواتف Reno 2 الذكية أول سلسلة تحظى بدعم خدمة ما بعد البيع OPPO Care، مما يتيح للمستخدمين استبدال شاشات هواتفهم مجانة لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الأولى من الشراء، إضافة إلى خيار الضمان الممدد أو استبدال الغطاء الخلفي للجهاز.