شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوقعون تعرض الأرض لكوارث مناخية شديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق علمى دولى أن التغيرات المناخية فى العالم، سوف تسبب تكرار ما يسمى بظاهرة النينو، التى تحفز بداية الظروف الجوية القاسية فى جميع أنحاء الكرة الأرضية، حسب روسيا اليوم.

وتفيد صحيفة واشنطن بوست أن العلماء درسوا 33 حدثا لظاهرة النينو خلال أعوام 1901-2017، واتضح لهم أنه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضى تزحف المناطق التى تكون فيها ظاهرة النينو فى أوجها مسافة آلاف الكيلومترات باتجاه الغرب، حيث الهواء أكثر دفئا، وهذا يعنى ازدياد احتمال حدوث ظواهر إلنينو الفائقة جدا.

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وتسببت التغيرات المناخية فى أن المياه فى الأجزاء الغربية الاستوائية والوسطى للمحيط الهادئ تسخن بشكل غير متساو، وهذا يؤثر فى اتجاه الرياح التجارية، التى تهب من المناطق الباردة باتجاه المياه الأكثر دفئا.

لقد تشكلت جميع ظواهر النينو الـ11 التى حدثت منذ عام 1978 فى الجزء الوسطى أو الغربى للمحيط الهادئ، بما فيها ثلاثة ظواهر شديدة تسببت بارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى قياسى.

جدير بالذكر أن ظاهرة النينو أو التذبذب الجنوبى هى زيادة دورية فى درجة حرارة مياه المحيط إلى جانب ضعف الرياح التجارية وزيادة هطول الأمطار فى الأجزاء الاستوائية من المحيط الهادئ، ويمكن لظاهرة النينو الفائقة الشدة، كالتى حدثت فى أعوام 1982 و 1998 و 2015-2016، أن تلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك تدمير الشعاب المرجانية، لأنها تساهم فى حدوث فيضانات شديدة فى أفريقيا وآسيا، وجفاف فى مناطق أخرى من العالم.