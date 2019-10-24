شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن 6 تطبيقات لتشجيع المستخدمين على تقليل استخدام الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جوجل اليوم مجموعة من التطبيقات الجديدة التى تهدف إلى تشجيع المستخدمين على تقليل استخدامهم للهواتف الذكية، إذ تُعد هذه التطبيقات جزءًا من مبادرة "العافية الرقمية" الخاصة بالشركة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تصف جوجل التطبيقات بالتجارب، وبإصدارها تشجع الشركة مطورى أندرويد الآخرين على التفكير فى طرقهم الفريدة لتحسين حياة المستخدمين بدلاً من صرف انتباههم عنها.

يُطلق على أول تطبيق من جوجل اسم Unlock Clock ، والمصمم لتتبع عدد المرات التى يفتح فيها المستخدمون هواتفهم على مدار اليوم، ففى كل مرة يحملون هواتفهم ويقومون بإلغاء قفل الشاشة الرئيسية، يظهر عدادًا يعرض عدد المرات التى قاموا فيها بإلغاء تأمين هواتفهم بأرقام بيضاء واضحة، إذ يتم عرض الأرقام بعد إدخال رمز إلغاء القفل على الشاشة الرئيسية وقبل الوصول الكامل إلى الهاتف للتأكد من رؤيتها من قبل المستخدمين.

أما التطبيق الثانى فيحمل اسم Post Box، والذى يهدف لمساعدة المستخدمين على التعرف على الطرق التى يمكن للمستخدمين من خلالها استخدام هواتفهم دون فتحها فعليًا، إذ يجمع التطبيق جميع إشعارات من مختلف التطبيقات وبدلاً من إرسالها واحدة تلو الأخرى، يحفظها لتوصيلها بشكل جماعى فى أوقات محددة خلال اليوم.

أما تطبيق We Flip فيضع أصدقاء المستخدم فى منافسة مرحة لمعرفة من يمكنه تجنب النظر إلى هاتفه لمدة أطول، إذ يهدف إلى تشجيع مجموعات الأصدقاء على التركيز مع بعضهم البعض بدلاً من هواتفهم عندما يكونون معًا.

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بينما يعد Paper Phone خيارًا فريدًا آخر يتيح للمستخدمين تحديد التطبيقات التى يرغبون فى استخدامها خلال اليوم التالى، ثم طباعة جميع المعلومات ذات الصلة من هذه التطبيقات على ورقة يمكنهم حملها على مدار اليوم.

يمكن للمستخدمين تحديد عدد قليل من جهات الاتصال التى قد يكونوا بحاجة إلى أرقامهم أو عناوين بريدها الإلكترونى، أو تعيين اتجاهات إلى موقع معين، أو درس يومى من تطبيق لتعلم اللغة، أو كلمات متقاطعة جديدة للعمل عليها أثناء التنقل.

بينما يطلب تطبيق Desert Island من المستخدمين اختيار عدد قليل من التطبيقات الأكثر أهمية ، مثل Gmail والكاميرا والتقويم، ثم منع الوصول إلى جميع التطبيقات الأخرى على الهاتف، وعندما يفتح المستخدمون هواتفهم، يرون خلفية بيضاء بسيطة تعرض قائمة بالتطبيقات التى اختاروها فقط.

وبالمثل ، يسمح Morph للمستخدمين بإنشاء مجموعات من التطبيقات الأساسية لأوقات مختلفة من اليوم أو أيام مختلفة من الأسبوع، إذ يمكن للمستخدمين تحديد عدد صغير من التطبيقات ليتم عرضها خلال يوم العمل، ومجموعة مختلفة من التطبيقات لإتاحتها للاستخدام المنزلى ، ومجموعة أخرى من التطبيقات لاستخدامها خلال العطلات.

إذا كان المستخدمون يرغبون فى تجربة تجارب الرفاهية الخاصة بهم ، فقد نشرت Google شفرة المصدر المفتوح وبعض المعلومات التعليمية الأساسية على موقع الرفاهية الرقمية.