شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشترك فى مشروع للبحث عن الكائنات الفضائية بتكلفة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ناسا لمسح مئات من أقرب الكواكب الخارجية بحثًا عن الكائنات الفضائية، إذ أعلنت وكالة الفضاء عن شراكة جديدة مع علماء البحث عن ذكاء خارج الأرض SETI الذين يقودون مشروع Breakthrough Listen بقيمة 100 مليون دولار.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى سيحدد الفريق الحالات الشاذة فى "منحنيات الضوء" النجمية ويستمع إلى "التقنيات التكنولوجية"، لاكتشاف الدلائل على وجود الحياة الغريبة، باستخدام الأقمار الصناعية لمسح للكواكب الخارجية التابعة لناسا (TESS).

سيساهم تعاون TESS و Listen بتوسيع قائمة أهداف المشروع وصقل استراتيجية التحليل، مثل الاستفادة من معرفة جديدة حول محاذاة الكواكب للتنبؤ بوقت احتمال حدوث عمليات إرسال؛ وتقديم إحصاءات أكثر وضوحا.

وقال الدكتور S. Pete Worden المدير التنفيذى لمبادرات Breakthrough "من المثير أن يتعاون أقوى بحث SETI فى العالم، مع مرافق شركائنا فى جميع أنحاء العالم، مع فريق TESS وآلة صيد الكوكب الأكثر قدرة لدينا، نحن نتطلع إلى العمل معًا ونحن نحاول الإجابة على أحد الأسئلة الأكثر عمقا حول مكاننا فى الكون: هل نحن وحدنا؟