شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن بوست: فيس بوك يطلق تبويبا مخصصا للأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم فيس بوك إطلاق تبويب "أخبار" يتيح لمستخدميه الوصول إلى الأخبار من مئات المؤسسات الإخبارية، ما يضع الشبكة الاجتماعية فى منافسة مع أبل وجوجل، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء.

ويسعى فيس بوك للقيام بهذه الخطوة ويتحدث عنها منذ فترة طويلة إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى أغسطس أن الشبكة الاجتماعية قد اتصلت بالمؤسسات الإخبارية، بما فى ذلك ABC News و Dow Jonesو The Washington PostوBloomberg، وعرضت دفع ما يصل إلى 3 ملايين دولار لترخيص محتوى لعلامة تبويب الأخبار.

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ولمح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بهذه الخطوة خلال شهادته أمس الأربعاء أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية، أثناء الرد على سؤال حول مسئولية فيس بوك فى مجال محو الأمية الإعلامية، إذ قال: فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، لدينا بالفعل إعلان كبير عن إطلاق مبادرة كبيرة حول الأخبار والصحافة، حيث نتشارك مع الكثير من الناس لبناء منتج جديد يدعم الصحافة عالية الجودة".

وأضاف زوكربيرج: "أعتقد أن هناك فرصة فى فيس بوك وخدماتنا لتطوير علامة تبويب ضمن التطبيقات، يلجأ إليه الأشخاص الذين يرغبون حقًا فى رؤية الأخبار عالية الجودة المنسقة، وليس فقط المحتوى الاجتماعى، لكن المحتوى عالى الجودة للناشرين".

كما أكد متحدث باسم فيس بوك أن زوكربيرج يخطط للقاء الجمعة مع روبرت طومسون الرئيس التنفيذى لشركة نيوز كورب لمناقشة الصحافة فى العصر الرقمى، وستكون خدمة فيس بوك للأخبار أيضًا ضمن النقاش.