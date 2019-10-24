تكنولوجيا: هواوي تبيع 200 مليون هاتف ذكي في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقارير جديدة تم نشر اليوم، فإن شركة هواوي قامت ببيع 200 مليون هاتف ذكي منذ بداية عام 2019، ويعتبر هذا الإنجاز أسرع بـ 64 يوم من العام الماضي على الرغم من أن الشركة تعرضت لبعض المشكلات مع الولايات المتحدة خلال هذا العام.

وذكرت الشركة الصينية بالفعل أن مجموعة P30 التي تم الإعلان عنها في شهر مارس، وأيضًا مجموعة Mate 20 التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي، قد تفوقوا على سابقاتهم.

ويعتبر مدى ثبات هواوي في المرتبة الأولى في سوقها المحلي سبب من أسباب تفوقها هذا أيضًا، حيث كانت المبيعات مدفوعة بموجة وطنية، فقد اختار المستخدمون المحليون شراء هواتف الشركة من أجل دعمها خلال الأوقات الصعبة.

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ومع ذلك، أقر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالفعل أن الشركة مستعدة لخفض الدخل السنوي لمجموعة الأعمال الاستهلاكية بنسبة 10٪.

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