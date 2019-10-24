تكنولوجيا: تقرير يؤكد إرتفاع شحنات سامسونج من شاشات OLED لهواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر الشركة الكورية Samsung Display في توريد شاشات OLED لدعم شركة ابل، وفي تقرير جديد أشير إلى إرتفاع شحنات سامسونج من شاشات OLED لدعم هواتف الأيفون.

تمر شركة ابل وSamsung Display بتوتر ملحوظ في العلاقات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن شركة سامسونج مازالت المورد الرئيسي لشاشات OLED في هواتف الأيفون حتى الآن.

ولقد كشف تقرير جديد عن إرتفاع شحنات سامسونج من شاشات OLED لهواتف الأيفون عن النسبة المتوقعة، حيث من المتوقع الآن أن تصل شحنات سامسونج من شاشات OLED لهواتف الأيفون بين 40 إلى 50 مليون وحدة.

وتورد Samsung Display ما يصل إلى نسبة 90% من شاشات OLED لهواتف الأيفون، ومن بينها الإصدارات الأخيرة من هواتف iPhone 11 Pro، بينما تساهم LG بنسبة ضئيلة مع شحنات تتراوح بين 7 إلى 8 مليون وحدة لهاتف iPhone 11 Pro Max.

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ولقد إقتصرت التوقعات الأولى على شحنات تصل إلى 6.9 مليون وحدة فقط من شاشات OLED، إلا أن إرتفاع الطلب على هواتف iPhone 11 Pro الجديدة، أدى إلى زيادة شحنات Samsung Display من شاشات OLED لهواتف الأيفون بنسبة 40%.

يذكر أن إرتفاع الشحنات يؤكد على إرتفاع مبيعات هواتف الأيفون هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث مرت شركة ابل بخسائر كبيرة نتيجة لإنخفاض الطلب على هواتف XS، مع خسائر في أرباح التشغيل وصلت إلى 478 مليون دولار في الربع الأول، مما أدى إلى تغريم ابل 683 مليون دولار لصالح شركة سامسونج نتيحة لتراجع مبيعات ابل من الهواتف وإنخفاض الطلب على شاشات OLED.

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