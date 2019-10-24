Huawei تُطلق الهاتف Huawei Mate X في الصين، والشحنات ستبدأ يوم 15 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت شركة Huawei يومًا حافلاً، فقد قامت بإطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G، وإحتفلت ببيعها لـ 200 مليون هاتف ذكي على الصعيد العالمي، وبدأت الآن أخيرًا في بيع الهاتف Huawei Mate X. الهاتف مدرج بالفعل في متجر Vmall الإلكتروني التابع لشركة Huawei مقابل 16999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 2400 دولار أمريكي.

سيتم شحن الهاتف بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في الصين. لا نزال ننتظر لنرى ما إذا كانت شركة Huawei ستتبع نفس النهج المتبع مع الهاتف Huawei Mate 30، وستقدم الهاتف Huawei Mate X بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في جميع أنحاء العالم أيضًا.

عمومًا، في حالة إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد من التفاصيل حول الهاتف Huawei Mate X، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.