Huawei نجحت في بيع 200 مليون هاتف ذكي في 2019، أسرع بشهرين من 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون لدى Huawei عام صعب ومستقبل غير مؤكد، ولكن كشفت الشركة الصينية اليوم عن بعض الأخبار السارة، فهي نجحت في بيع 200 مليون هاتف ذكي منذ بداية العام 2019. تم الوصول إلى هذا الإنجاز المذهل أسرع بنحو 64 يومًا مقارنة مع العام 2018، على الرغم من كونها رهينة في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ذكرت الشركة الصينية بالفعل أن سلسلة هواتف Huawei P30 Series، والتي تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي، وسلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي، قد تفوقت على سابقاتها.

السبب الآخر الذي جعل شركة Huawei تحقق هذا الإنجاز هو نجاحها في الإحتفاظ بالمرتبة الأولى في سوقها المحلي، حيث كانت المبيعات مدفوعة أيضًا بالحس الوطني، فقد إختار المستهلكين الصينيين شراء منتجات الشركة لدعمها في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها.

ومع ذلك، أقر الرئيس التنفيذي لشركة Huawei بالفعل أن الشركة مستعدة لإنخفاض الدخل السنوي لقسم الأجهزة الإستهلاكية بنسبة 10%. تم الكشف عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 سبتمبر، ولكنها لم تصل بعد إلى الأسواق العالمية بعد شهر من وصولها إلى الصين.