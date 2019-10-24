شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 210 ملايين مستخدم نشط يومياً على تطبيق سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت إيرادات سناب شات ونمو المستخدم تقديرات المحللين فى الربع الثالث، مدعومة بزيادة فى تنزيل إصدار أندرويد المجدد من تطبيقه للهاتف المحمول.

وسجلت الشركة قفزة ربع سنوية بنسبة 13% فى المستخدمين النشطين يوميًا لتطبيق سناب شات الخاص بها، إلى 210 ملايين، متجاوزة بذلك متوسط ​​التقدير البالغ 206 ملايين من المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج.

وقفزت مبيعات الربع الثالث بنسبة 50% لتصل إلى 446 مليون دولار، مقارنة بــ437.9 مليون دولار المتوقعة من وول ستريت.

ويبدو أن سناب شات قد تعافت بعد طرحها العام الأولى لعام 2017، وتعمل الشركة على تخفيض النفقات ما يساعد على تضييق صافى الخسارة فى الفترة الأخيرة إلى 227 مليون دولار، أو 16 سنتًا للسهم.