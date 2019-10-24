شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 6% فقط من مستخدمى تويتر مسئولون عن 73% من التغريدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز Pew Research أن عددًا صغيرًا من مستخدمى تويتر ينشرون الغالبية العظمى من التغريدات السياسية.

ووفقا للدراسة، التى حللت 1.1 مليون تغريدة من نحو 2400 تغريدة عامة بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، كان نحو 6% من المستخدمين مسئولين عن 73% من التغريدات السياسية التى تظهر على الموقع.

ومن بين هذه التغريدات كانت الغالبية العظمى تنتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقًا للدراسة فإن 72% من التغريدات التى قام الباحثون بتقييمها تنتقد الرئيس بينما تبدى 25% منها فقط التأييد.

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وحسب موقع "ديلى ميل" البريطانى، تعكس هذه الدراسة النتائج السابقة التى تم التوصل إليها فى وقت سابق من هذا العام، والتى أشارت إلى أن تغريدات تويتر صادرة من عدد صغير من المستخدمين الذين قاموا بالتغريد بشكل متكرر، ويميل هؤلاء المستخدمون أيضًا إلى أن يكونوا أكثر استقطابًا فى وجهات نظرهم ويستهلكون الأخبار بشكل نشط على أساس منتظم، وهى مجموعة من العوامل التى قد تسهم فى أسلوب الخطاب الذى يتم استخدامه على الموقع.

ووفقًا لـ Pewمن بين أكثر المستخدمين الأكثر تغريدا تم تحديد 55% منهم إما "ليبراليين" أو "محافظين للغاية".

على الرغم من أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق يشكلون 10% فقط من التغريدات على المنصة، إلا أنهم مسئولون بشكل غير متناسب 33% من التغريدات المتعلقة بالسياسة.