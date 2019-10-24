جوجل تطلق تطبيقات لمساعدتك في قضاء وقت أقل على هاتفك

أطلقت شركة جوجل عددًا من التطبيقات التجريبية المصممة لعرض كيفية دمج الصحة الذهنية في المنتجات الرقمية، ويأتي الإطلاق وسط مخاوف متزايدة بشأن الطرق التي يمكن أن يسهم بها إدمان الهاتف الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي في الاكتئاب والشعور بالوحدة، وخاصةً لدى الشباب.

وكتبت إيما توربين Emma Turpin من مختبر جوجل الإبداعي في منشور بالمدونة: تروج جوجل لتجاربها الجديدة للصحة الرقمية كمنصة أو طريقة لمعالجة الإدمان الرقمي مباشرةً مع المزيد من الأدوات لتشجيع المصممين والمطورين على بناء الصحة الرقمية في منتجاتهم.

وجمعت جوجل دليل للبدء في بناء أدوات الصحة الرقمية، بالإضافة إلى مجموعة أدوات Open Wellbeing Experiences، وهي متاحة على GitHub الآن.

وتشجع جوجل المطورين على الابتكار والاستلهام من هذه الأمثلة من أجل الوصول إلى تجارب الصحة الرقمية الخاصة بهم، وأوضحت الشركة أنه كلما زاد عدد الأشخاص المشاركين، كلما أصبح بإمكاننا أن نتعلم جميعًا كيفية بناء تكنولوجيا أفضل للجميع.

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يسمح تطبيق Post Box للمستخدمين باختيار وقت أو عدة أوقات على مدار اليوم لإرسال الإشعارات إلى الهواتف، بحيث لا يتم إرسال تنبيهات واتساب وجيميل وفيسبوك بشكل مستمر، ويوجد خيار “أحتاج إلى رؤية تنبيهاتي الآن”، والذي يمكن تحديده في أي وقت إذا كان المستخدم يخشى فقدان شيء مهم من خلال تجميع كل شيء معًا في جدول زمني كهذا.

يشبه تطبيق We Flip ميزة عدم الإزعاج، ويمكن للمستخدمين – في حال تثبيت التطبيق من قبل مجموعة من الأشخاص على هواتفهم – الانضمام إلى الجلسة نفسها جميعًا وتشغيل المفتاح الذي يبدأ في حساب مقدار الوقت الذي استغرقته المجموعة دون أن يفتح أي شخص هاتفه، مما يوفر وقتًا للعائلة والأصدقاء ويعطي المستخدمين استراحة من التكنولوجيا.

ويمكن لأي شخص إلغاء قفل جهازه في أي وقت، لكن ذلك ينهي الجلسة لدى الجميع، كما يحصي التطبيق عدد مرات إلقاء نظرة على شاشة القفل دون إلغاء القفل بشكل كامل.

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يساعدك تطبيق إلغاء قفل الساعة Unlock Clock على التفكير في استخدامك للتقنية من خلال حساب وعرض عدد المرات التي تفتح فيها هاتفك في يوم واحد، ويمكنك العثور على التطبيق – بمجرد تثبيته – داخل تطبيق خلفيات جوجل وتعيينه كخلفية حية.

يُعد تطبيق Morph بمثابة لانشر أندرويد يعرض تطبيقات مختلفة بناءً على الوقت من اليوم أو موقعك الجغرافي، ويساعد التطبيق المستخدمين في الحفاظ على تركيزهم عن طريق السماح لهم بإنشاء أوضاع مختلفة، مع الحفاظ على التطبيقات ذات الصلة بهذا الوضع نشطة فقط.

ويمكن للمستخدمين تحديد بيئات معينة، مثل العمل أو المنزل، لكن مثال جوجل يوضح أيضًا مواقف مثل أيام العطل، حيث قد ترغب في تقليل وقت استخدام الهاتف إلى الحد الأدنى وتكون أكثر حضوراً مع الآخرين.

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