تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026، ولكن احتراف البرمجة يتطلب منك الكثير من الممارسة، فحتى المبرمجين المتمرسين لايزال لديهم الكثير لتعلمه، بسبب سرعة تطور هذا المجال.

سواء كنت جديدًا في عالم البرمجة، أو أحد المبرمجين المخضرمين، فإن الممارسة تجعلك محترفًا، ولهذا السبب قمنا بتجميع قائمة من تطبيقات البرمجة التي ستساعدك على تطوير مهاراتك من خلال كتابة الأكواد البرمجية أينما كنت.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة تسهل عليك تعلم البرمجة:

1- تطبيق Enki:

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يعتبر تطبيق (Enki) من أبرز تطبيقات البرمجة التي تساعدك على الاستمرار في التحسن كمطور، حيث يدعم عددًا كبيرًا من لغات البرمجة مثل: (جافا) Java، (جافا سكريبت) JavaScript، و(بايثون) Python، وCSS، وHTML، وBlockchain،و Git، وأساسيات CompSci، وLinux، وغير ذلك الكثير.

يوفر لك التطبيق تمارين يومية تساعدك على تحسين مهاراتك، وما عليك سوى اختيار لغة البرمجة المفضلة، وسيساعدك التطبيق في البقاء على المسار الصحيح.

يدعم التطبيق جميع المستويات بما يشمل المبتدئين والمبرمجين الأكثر خبرة. إذا كنت بدأت للتو ، يمكنك استخدام التطبيق لتعلم تقنيات الويب قبل الانتقال إلى JavaScript، حيث إنه لا يعلمك فقط كيفية البرمجة، ولكنه يساعدك أيضًا على تعلم الموضوعات ذات الصلة بالبرمجة مثل: كيفية استخدام أوامر Linux، وكيفية استخدام برنامج إدارة المراجعة الموزعة Git لإدارة النسخ.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق Grasshopper:

يعتبر تطبيق Grasshopper من أبرز التطبيقات المتاحة لتعلم البرمجة، وقد أطلقه فريق عمل Area 120 التابع لشركة جوجل خلال عام 2018، ليتيح للمستخدمين تعلم أساسيات ومبادئ البرمجة مجانًا وبطريقة مُسلية، وسهلة للغاية.

بخلاف التطبيقات الأخرى الموجود في هذه القائمة والتي تتميز بدعم لغات برمجة متعددة، فإن تطبيق Grasshopper متخصص في لغة واحدة وهي (جافا سكريبت) JavaScript.

يعتمد التطبيق على رسوم متحركة تفاعلية تُمكّن أي شخص من فهم لغة البرمجة ببساطة من خلال الإجابة على أسئلة المسابقات وحل الألغاز.

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التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

3- تطبيق SoloLearn:

يعتبر تطبيق SoloLearn أحد أفضل تطبيقات تعلم البرمجة في قائمتنا اليوم، حيث يحتوي التطبيق على أكبر مجموعة من المحتوى المجاني المتخصص في تعليم البرمجة، كما يدعم أكبر عدد من لغات البرمجة بما في ذلك: C، و++C، وJava، وJavaScript، وPHP، وPython، وRuby، وSwift وغير ذلك.

كما أنه مناسب لجميع المستويات، بداية من المبتدئين، ووصولًا للمبرمجين المخضرمين والخبراء في مجال البرمجة.

يتبع SoloLearn أسلوب التشجيع لتحفيزك على الالتزام بالدروس، حيث يمنحك نقاطًا أثناء تعلمك، ويمكنك التنافس مع المتعلمين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Encode:

يُركز تطبيق Encode على تعلم لغات JavaScript، وPython، وHTML، وCSS مما يجعله خيارًا مثاليًا إذا كنت تتطلع إلى تعلم البرمجة لتطوير الويب.

أهم ما يميز هذا التطبيق أنه يتضمن شريط اختصار مع رموز غالبًا ما تستخدم في البرمجة سواء كنت تستخدم نظام Android، أو iOS ليوفر عليك عناء البحث عن هذه الرموز من خلال لوحة المفاتيح الخاصة بك. كما يمكنك استخدامه في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق Codeacademy Go:

يعتبر تطبيق Codecademy Go خيارًا مثاليًا إذا كنت بالفعل مستخدمًا لمنصة Codecademy لتعلم البرمجة، حيث يمكنك مراجعة وممارسة ما تعلمته في أي وقت وأي مكان أثناء التنقل بهاتفك الذكي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.