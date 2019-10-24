شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن سكوتر كهربائى ذاتى القيادة فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم فى برلين حفل تقديم سكوتر كهربائى ذاتى القيادة، ,أظهر مصممو الدراجة سيره أوتوماتيكيا من دون مساعدة الإنسان، حسب روسيا اليوم.

وتنوى الشركة المصنعة للسكوترات إيجارها لكل من يرغب فى ركوبها، مؤكدة أن السكوتر مريح جدا وليس من الضرورى وصول مكتب الاستئجار لأخذه لأنه يبحث عنك بنفسه بالعنوان المحدد، كما ليس من الضرورى إعادته للمكتب بعد استخدامه لأنه يعود بنفسه إليه.

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وهناك مشكلة يواجهها السكوتر عند قيامه بمناورات وسط الحشود من الناس، ولا يستطيع السكوتر القيام بعد سقوطه على الأرض من دون تدخل الإنسان، وتم تزويده بعجلتين إَضافيتين.

وتنوى الشركة اختبار السكوتر فى مدينتين أوروبيتين وفى ولاية جورجيا الأمريكية بمناطق خالية من عدد كبير من السيارات والبشر.