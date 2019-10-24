كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اختبار يكتشف أن الوضع الليلي في iPhone يُساعد في إطالة عمر البطارية

إحدى الميزات التي طال انتظارها والتي طلبها مستخدمو iPhone وصلت أخيرًا إلى نظام iOS 13، وهذه الميزة هي الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. على الرغم من أن هذا قد يُنظر إليه في البداية على أنه شيء جمالي، حيث قد يُفضل بعض المستخدمين إلقاء نظرة نظرة داكنة على تطبيقاتهم، فقد اقتُرح أنه قد يُساعد أيضًا في توفير البطارية، وخاصة على الهواتف المزودة بشاشات OLED.

في اختبار البطارية الأخير الذي أجرته قناة PhoneBuff، يبدو أنه قد يكون صحيحًا. وعمل فريق PhoneBuff على إخضاع هواتف iPhone لاختبار البطارية في كل من وضع الإضاءة والوضع الليلي. بناءً على الاختبارات، يبدو أن iPhone في الوضع الليلي لديه بالفعل القدرة على توفير البطارية، بحسب موقع إلكتروني.

على سبيل المثال، أثناء تفعيل الوضع الليلي، انخفض مستوى البطارية في iPhone إلى 88% بعد ساعتين، بينما انخفض إلى 83% في نفس الوقت في وضع الإضاءة. الفرق كان أكثر إذهالاً بعد 4 ساعات، فقد بلغ مستوى البطارية في الوضع الليلي نسبة 72% بينما بلغ مستوى البطارية في وضع الإضاءة نسبة 57%. عند حوالي 7 ساعات و33 دقيقة، تم استنفاد بطارية iPhone بالكامل في وضع الإضاءة، بينما كان مستوى البطارية يبلغ 30% في الوضع الليلي.

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على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول حقًا أن هذا الاختبار دقيق من الناحية العلمية نظرًا لوجود العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها، إلا أنه يُظهر توفير البطارية المُحتمل للوضع الليلي.