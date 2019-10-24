شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كلمات السر الأكثر اختراقا.. ليفربول وسوبرمان فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز القومى لأمن الإنترنت البريطانى عن كلمات السر الأكثر شيوعًا والأكثر اختراقًا، على أمل تذكير الناس بمخاطر استخدام كلمات سهلة التخمين.

وأظهرت الاحصائيات أن العديد من كلمات السر الأكثر شيوعًا تحتوى على تسلسل أرقام، بما فى ذلك '123456' ، و123456789' و1111111، كما كشفت أيضًا أن 3.6 مليون شخص ما زالوا يستخدمون كلمة "باسورد" ككلمة السر الخاصة بهم ، بينما يستخدم 3.8 مليون كلمة "qwerty"..

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، كما كان هناك كانت العديد من الأسماء الأكثر استخداما ككلمة سر فى بريطانىيا، حيث احتلت آشلى المرتبة الأولى، تلتها مايكل ودانييل وجيسيكا وتشارلي.

ويبدو أن العديد من محبى كرة القدم يفضلون استخدام اسم ناديهم ككلمة السر الخاصة بهم، حيث يستخدم 280,723 شخصًا كلمة "liverpool" و 216,677 "تشيلسي" و 179,095 كلمة "ارسنال".

تشمل الشخصيات الخيالية التى تتصدر القائمة "سوبرمان" و "ناروتو" و "تيجير" و "بوكيمون" و "باتمان"، بينما تستخدم اسماء العديد من المغنيين أيضًا ككلمات سر، بما فى ذلك "blink182" و "50cent" و "eminem" و "metallica" و "سليبنوت".

بناءً على النتائج، يحث المركز القومى للأمن السيبرانى البريطانيين على أن يكونوا أكثر يقظة بشأن كلمات المرور الخاصة بهم، وقدم عدة نصائح والتى نعرضها كما يلى:

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- استخدم كلمة مرور سر ومستقلة لبريدك الإلكتروني.

- استخدم ثلاث كلمات عشوائية لإنشاء كلمة سر قوية لا تنسى.

- احفظ كلمات السر فى مكان آمن، ومن الممكن حفظها فى المتصفح أو استخدم مدير كلمات المرور.

- أضف أمانًا إضافيًا إلى الحسابات المهمة عبر الإنترنت، من خلال تشغيل المصادقة الثنائية.