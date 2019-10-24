عاجل| موجة من الطقس السيئ والأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية صباح اليوم الخميس

الموجز

ضربت موجة من الطقس السيئ مصحوبة بأمطار غزيرة وأصوات رعد على مناطق متفرقة، وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع حركة شديدة للرياح الباردة، بعدما شهدت المحافظة تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس" حسبما نشرت الوطن".

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت تساقط أمطار غزيرة على جميع الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت سيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء.

حذر مجلس الوزراء، المواطنين في محافظات شمال الدلتا من موجة طقس سيء تضرب محافظاتهم غدا الجمعة، متابعين: "طبقًا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وستشهد هذه المحافظات يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيء".

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وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأخير، أن موجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد أمس، من الممكن أن تتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الخميس تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وكان الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن تحسُّن حالة الطقس سيكون بداية الأسبوع المقبل.