شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CNN تخطط لطرح خدمة إخبارية جديدة لوقف نفوذ السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط CNN لمواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا مثل أبل وفيس بوك بإطلاق خدمة لتجميع الأخبار، إذ كشف أندرو مورس عن هذه الأنباء خلال مقابلة مع The Information، مؤكدا أن CNN تقوم بتطوير خدمة خاصة بها، تحمل الاسم الرمزي "NewsCo.

ومن المحتمل أن تقدم الخدمة مزيجًا من الأخبار المجانية والمدفوعة، ولكن مدعومة بالإعلانات من مجموعة متنوعة من المصادر، كما قد تشمل أيضًا المحتوى الأصلي الخاص بها ويمكن أن تستمد من مواد CNN الأقدم لزيادة السياق، ولكن ليس من المؤكد موعد طرح الخدمة.

Advertisements

لم يخجل مورس من قول أن الأمر يتعلق بمنع شركات التكنولوجيا من أن يكون لها نفوذ كبير في الأخبار، كما جادل بأن سي إن إن لديها ميزة متأصلة كمنظمة إخبارية.