شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يحظر فلاتر عمليات التجميل خوفًا على صحة مستخدميه العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم إنستجرام فى الأشهر الأخيرة، فبالتأكيد لاحظت زيادة فى صور أصدقائك بالفلاتر التجميلية، والتى تستخدم الواقع المعزز لإظهار شكل الوجه بعد إضافة التعديلات، ورغم أن هذه الفلاتر تحظى بشعبية كبيرة، فقد قرر إنستجرام حظرها وسط مخاوف بشأن الصحة العقلية للمستخدمين.

فى حديثه إلى موقع ميرور، قال متحدث باسم شركة "فيس بوك": "نحن نعيد تقييم سياساتنا، ونريد أن تكون الفلاتر تجربة إيجابية للناس، بينما نعيد التقييم، سنقوم بإزالة جميع الفلاتر المرتبطة بالجراحة التجميلية، وسنوقف المزيد من مثل هذه الفلاتر، بالإضافة إلى إزالة الآثار الحالية إذا تم إبلاغنا بها."

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وأوضحت Spark AR Creators وهى الشركة التى توافق على الفلاتر على كل من إنستجرام وفيس بوك، أنها تأمل فى أن يجعل التغيير مساحة أكثر إيجابية للمستخدمين.

وكتبت الشركة فى منشور على فيس بوك: "نريد أن تكون تأثيرات Spark AR تجربة إيجابية ونعيد تقييم سياساتنا الحالية".

ولم يتم الكشف عن موعد طرح التحديثات، على الرغم من أن Spark AR Creators أضافت أنها ستشارك التحديثات بأسرع ما يمكن.