الحكومة تحذر من موجة طقس سيئ غدا الجمعة وتناشد المواطنين بعدم الخروج من المنزل

حذر مجلس الوزراء، المواطنين في محافظات شمال الدلتا من موجة طقس سيء تضرب محافظاتهم غدا الجمعة، متابعين: "طبقًا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وستشهد هذه المحافظات يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيء".

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأخير، أن موجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد أمس، من الممكن أن تتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراءخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، المواطنين في محافظات الدلتا، عدم الخروج من المنزل يوم الجمعة المقبل إلا للضرورة؛ منعًا للتكدسات المرورية، وذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ على هذه المحافظات وسقوط أمطار غزيرة.

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وقال، إنه تم الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها على محافظات الدلتا الجمعة المقبلة، وذلك من خلال التأكد من عمل شبكات الصرف بكفاءة وكذلك بتوفير عربات لشفط المياه في الأماكن المنخفضة والتجمعات، لافتًا إلى أن غدًا سيكون يوم دراسة وعمل عادي في محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بعد منح المدارس والجامعات في هذه المحافظات إجازة اليوم.

وتعرضت مدن القاهرة الكبرى أمس الثلاثاء، لموجة شديدة من الأمطار التي وصلت حد السيول في عدد من المناطق بالقاهرة ونها مصر الجديدة ومدينة نصر الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاختناقات المرورية على كافة المحاور.

وكان الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن تحسُّن حالة الطقس سيكون بداية الأسبوع المقبل.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الخميس تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.